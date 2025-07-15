Учиться будем меньше: в России предложили сократить срок обучения в школах и вузах

В России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе. С такой инициативой выступил председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — отметил эксперт.
Из-за этого люди заканчивают обучение примерно к 24 годам и только после начинают задумываться над продолжением рода. Рыбальченко предложил сократить срок обучения не только в школах, но также в вузах.
В университетах необходимо учиться на один год меньше ради улучшения демографической ситуации. Эксперт уверен, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества, передает ТАСС.
Система высшего образования в скором времени изменится. В 2027 году произойдет полный переход на новую систему. К этому времени в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.