НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 750мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,37
EUR 91,77
Обзор цен на ягоды на рынках
Сколько стоит выпускной в 2025 году
Почему не работают кондиционеры
Курсы от жены Александра Петрова
Перенесли запуск скоростного теплохода
Ждать ли грозы как в Москве
Можно ли купаться на Прусовских
Новый акватермальный комплекс
Зумер пристыдила миллениалов
Короткая рабочая неделя
Образование Учиться будем меньше: в России предложили сократить срок обучения в школах и вузах

Учиться будем меньше: в России предложили сократить срок обучения в школах и вузах

Проходить программу можно как в СССР — за 10 классов

373
6 комментариев
Учебный процесс хотят сократить ради улучшения демографии в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУчебный процесс хотят сократить ради улучшения демографии в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Учебный процесс хотят сократить ради улучшения демографии в стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе. С такой инициативой выступил председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — отметил эксперт.

Из-за этого люди заканчивают обучение примерно к 24 годам и только после начинают задумываться над продолжением рода. Рыбальченко предложил сократить срок обучения не только в школах, но также в вузах.

В университетах необходимо учиться на один год меньше ради улучшения демографической ситуации. Эксперт уверен, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества, передает ТАСС.

Система высшего образования в скором времени изменится. В 2027 году произойдет полный переход на новую систему. К этому времени в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Вуз Школа Университет Экзамен Высшее образование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
56 минут
опрелелись бы уж
Гость
1 час
прежде чем сокращать срок обучения в школе, надо пересмотреть программу, чтоб снизить нагрузку (убрать лишнее). А то много очень нужных предметов добавилось, по сравнению с старой школой
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление