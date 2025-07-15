Учиться будем меньше: в России предложили сократить срок обучения в школах и вузах

Учебный процесс хотят сократить ради улучшения демографии в стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе. С такой инициативой выступил председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — отметил эксперт.

Из-за этого люди заканчивают обучение примерно к 24 годам и только после начинают задумываться над продолжением рода. Рыбальченко предложил сократить срок обучения не только в школах, но также в вузах.

В университетах необходимо учиться на один год меньше ради улучшения демографической ситуации. Эксперт уверен, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества, передает ТАСС.