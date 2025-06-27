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Образование Тест Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Тест, в котором вам пригодятся все ваши знания

469
3 комментария
Настало время взяться за голову | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНастало время взяться за голову | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Настало время взяться за голову

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вот и настал тот час, когда все знания, что годами накапливались в вашей голове, наконец-то могут вам пригодиться. И если вы только и ждали подходящего случая, чтобы блеснуть ими, то вот он перед вами. Главное, конечно, чтобы было чем блистать. Но мы уверены, что у вас всё получится. В этом тесте мы объединили 10 вопросов — не самых сложных, но чтобы дать правильные ответы на них, вам придется немного призадуматься.

ТЕСТПройден 120 раз
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Во время визита в СССР на руке Фиделя Кастро красовались сразу двое «ролексов». Журналистам объяснили, что это вынужденная мера. Почему?

  • Одни подарила жена, другие — любовница

  • Одни показывали время, другие считали удары сердца — Кастро был заядлым курильщиком, ему нужно было следить за здоровьем

  • Одни показывали московское время, другие — гаванское.

  • Нужно было показать свою состоятельность

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания Образование Обучение Интеллект Развлечение
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Комментарии
3
Гость
1 час
Жаль в РПЦ раньше не читали про это.
Гость
59 минут
Это составителю заголовка для этого теста пригодились все знания. У нормальных людей знаний намного больше.
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