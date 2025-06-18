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Образование Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году

Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее

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11 комментариев
Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЭто коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения. Теперь зачислять студентов будут только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — сообщили в Минобрнауки.

Сколько мест в вузах будут платными, теперь решает правительство РФ, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в этом учебном году ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Принимать документы при поступлении на бюджет по результатам ЕГЭ, а также на бакалавриат и специалитет начнут с 20 июня по 25 июля. Для абитуриентов, планирующих платное обучение, сроки подачи документов в вузы увеличиваются. Прием начнется с 20 июня по 20 сентября включительно, передает ТАСС.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения в вопросе платных мест в вузах, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.

Еще эксперты уверены, что поступление в вузы ужесточают для того, чтобы выпускники смогли рассмотреть в этом случае учебу в колледже, где учитывают лишь средний балл аттестата, передает Business FM.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа Вуз Законопроект Абитуриент Колледж Профессии
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Комментарии
11
с++
20 мая, 14:38
Вы хотели сказать, что требуется 600 тысяч инженеров готовых работать за еду... Ну смешно, каждый год политех выплёвывает несколько сотен инженеров, из которых по специальности работают единицы... и так по всей России. Проблема в том, что всем нет никакого дела какой у тебя диплом, лишь бы был хоть какой. Без ВО, в России человека будут считать существом второго сорта. Но закончить гуманитарный ВУЗ на порядок проще, оттого туда и идут. Поэтому единственное, к чему приведёт подобная инициатива, это снижение качества инженерного образования и без того находящегося на днище
Гость
20 мая, 14:31
Парадоксальное решение проблемы нехватки низкооплачиваемых специалистов и результат будет противоположный ожиданиям, иного и быть не может.
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