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Образование Тест Даже самый умный ярославец не ответит на 10 из 10: непроходимый тест по географии России

Даже самый умный ярославец не ответит на 10 из 10: непроходимый тест по географии России

Вы с ним справитесь?

1 288
2 комментария
Возможно, настолько далеко мы углублять не будем, но легче от этого не становится | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВозможно, настолько далеко мы углублять не будем, но легче от этого не становится | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возможно, настолько далеко мы углублять не будем, но легче от этого не становится

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России, кажется, умещается вообще всё: горы, реки, вечная мерзлота, впечатляющие расстояния и города, в которых никто не был, но все про них слышали. А хорошо ли вам знакома география России? Мы придумали 10 вопросов о нашей необъятной родине и потом сами не смогли на них ответить. Но почему-то уверены, что вы-то точно справитесь лучше. Не подведете?

ТЕСТПройден 274 раза
1 / 10

Россия — самое большое государство в мире. А сколько в нашей стране часовых поясов?

  • 8

  • 10

  • 11

  • 13

2 / 10

Какой географический объект вдохновлял в СССР производителей радиоприемников, автомобилей и велосипедов?

  • Сибирь

  • Волга

  • Урал

  • Байкал

3 / 10

Проверим, хорошо ли вы знаете субъекты Российской Федерации. Сколько автономных округов среди 89 регионов?

  • 3

  • 4

  • 6

  • 9

4 / 10

Где находится гора Карандаш?

  • В Саянах

  • На Урале

  • На Кавказе

  • Нет такой

5 / 10

А знаете ли вы, что на территории России есть Берлин, Лейпциг, Париж и Варна? Если да, то без труда вспомните, в какой области они находятся.

  • В Смоленской

  • В Омской

  • В Челябинской

  • В Псковской

  • Все они находятся в разных областях — Смоленской, Омской, Челябинской, Псковской

6 / 10

Назовите самую длинную реку в России.

  • Енисей

  • Волга

  • Лена

  • Амур

7 / 10

Какая из этих стран не граничит с Россией?

  • США

  • Южная Корея

  • Азербайджан

  • Норвегия

8 / 10

Какой русский город был раньше других основан в Заполярье?

  • Архангельск

  • Пустозерск

  • Апатиты

  • Лабытнанги

9 / 10

Про какой остров говорили: «Кругом вода, в середине беда»?

  • Валаам

  • Сахалин

  • Ольхон

  • Остров Врангеля

10 / 10

Как называется самое большое болото в России?

  • Большое Васюганское

  • Сестрорецкое

  • Великое

  • Тахтинское

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Интересные факты Река Города России Горы Тест География Знания Россия Обучение Образование Проверка
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Комментарии
2
Гость
7 часов
Умные ярославцы уже давно уехали за границу, в крайнем случае в маскве или краснодаре
Гость
6 часов
казань брал.. стамбул брал... а васюганское болото нет не брал
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