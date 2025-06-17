Даже самый умный ярославец не ответит на 10 из 10: непроходимый тест по географии России

В России, кажется, умещается вообще всё: горы, реки, вечная мерзлота, впечатляющие расстояния и города, в которых никто не был, но все про них слышали. А хорошо ли вам знакома география России? Мы придумали 10 вопросов о нашей необъятной родине и потом сами не смогли на них ответить. Но почему-то уверены, что вы-то точно справитесь лучше. Не подведете?