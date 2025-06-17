Даже самый умный ярославец не ответит на 10 из 10: непроходимый тест по географии России

В России, кажется, умещается вообще всё: горы, реки, вечная мерзлота, впечатляющие расстояния и города, в которых никто не был, но все про них слышали. А хорошо ли вам знакома география России? Мы придумали 10 вопросов о нашей необъятной родине и потом сами не смогли на них ответить. Но почему-то уверены, что вы-то точно справитесь лучше. Не подведете?
Россия — самое большое государство в мире. А сколько в нашей стране часовых поясов?
8
10
11
13
Какой географический объект вдохновлял в СССР производителей радиоприемников, автомобилей и велосипедов?
Сибирь
Волга
Урал
Байкал
Проверим, хорошо ли вы знаете субъекты Российской Федерации. Сколько автономных округов среди 89 регионов?
3
4
6
9
Где находится гора Карандаш?
В Саянах
На Урале
На Кавказе
Нет такой
А знаете ли вы, что на территории России есть Берлин, Лейпциг, Париж и Варна? Если да, то без труда вспомните, в какой области они находятся.
В Смоленской
В Омской
В Челябинской
В Псковской
Все они находятся в разных областях — Смоленской, Омской, Челябинской, Псковской
Назовите самую длинную реку в России.
Енисей
Волга
Лена
Амур
Какая из этих стран не граничит с Россией?
США
Южная Корея
Азербайджан
Норвегия
Какой русский город был раньше других основан в Заполярье?
Архангельск
Пустозерск
Апатиты
Лабытнанги
Про какой остров говорили: «Кругом вода, в середине беда»?
Валаам
Сахалин
Ольхон
Остров Врангеля
Как называется самое большое болото в России?
Большое Васюганское
Сестрорецкое
Великое
Тахтинское