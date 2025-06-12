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Образование Тест Ярославцы, хорошо ли вы знаете Россию? Сложный тест по истории страны

Ярославцы, хорошо ли вы знаете Россию? Сложный тест по истории страны

12 вопросов в честь 12 июня

508
5 комментариев
Даже котики готовы пройти тест ко Дню России. А вы? | Источник: Мария Романова / Городские медиаДаже котики готовы пройти тест ко Дню России. А вы? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Даже котики готовы пройти тест ко Дню России. А вы?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Каждый год 12 июня вся страна поднимает флаги и празднует День России. А вы точно знаете, что мы отмечаем в этот день? Пройдите наш тест из 12 вопросов и выясните, на каком уровне ваши познания о российской истории, государственных символах и фактах (порой довольно незаурядных) о нашей необъятной родине. Заодно и проверим, кто тут знаток, а кто просто любит праздники.

ТЕСТПройден 104 раза
1 / 12

Даты помните? Сейчас проверим! В каком году случилось одно из величайших сражений в истории — Куликовская битва?

  • 1248

  • 1380

  • 1612

  • 1709

2 / 12

Какой из городов Золотого кольца самый древний?

  • Суздаль

  • Ростов Великий

  • Ярославль

  • Переславль-Залесский

3 / 12

На Руси качество золотых монет определяли «на зубок». А почему так делали?

  • Потому что монеты делали из позолоченного сахара — фальшивки легко раскусывались.

  • Золото оставляло сладковатый привкус, и только знающие могли «на вкус» отличить подделку.

  • При надавливании зубами на монету из чистого золота на его поверхности оставались небольшие вмятины.

  • Потому что на старинных золотых монетах чеканили изображение зуба, и его нужно было сравнивать с настоящим.

4 / 12

Как называлась группа приближенных Ивана Грозного?

  • Тайный клуб

  • Избранная Рада

  • Могучая кучка

  • Служивые бояре

5 / 12

В честь чего построен собор Василия Блаженного?

  • Покорение Казанского царства

  • Мамаево побоище

  • Изгнание войск Наполеона из Москвы

  • Стояние на Угре

6 / 12

Кто такой Климент Ионович Беляев?

  • Последний крепостной крестьянин

  • Русский живописец-пейзажист

  • Революционер и политический деятель

  • Популяризатор игры «Городки»

7 / 12

Сколько корон на гербе современной России?

  • Одна

  • Две

  • Три

  • Ни одной

8 / 12

Что мы всё о большом да о крупном. Русский мастер Левша когда-то блоху подковать умудрился. А самая маленькая матрешка в России какого роста, знаете?

  • 0,2059 мм

  • 0,2048 мм

  • 0,1949 мм

  • 0,1757 мм

9 / 12

В честь какой знаменитой на весь мир русской балерины назван десерт?

  • Галина Уланова

  • Анна Павлова

  • Майя Плисецкая

  • Анастасия Волочкова

10 / 12

«Первоначальная летопись», «Начальная летопись», «Несторова летопись» — под каким названием мы знаем это произведение сегодня?

  • «Повесть временных лет»

  • «Слово о полку Игореве»

  • «Домострой»

  • «Поучение Владимира Мономаха»

11 / 12

Кто стал руководить СССР после смерти Сталина?

  • Молотов

  • Маленков

  • Хрущев

  • Брежнев

12 / 12

А как же котики? Угадайте, какую породу кошек вывели в России?

  • Бенгальская

  • Ангорская

  • Мейн-кун

  • Питерболд

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Комментарии
5
Гость
2 часа
разве была рф при Иване Грозном?
Гость
2 часа
где вопросы о хазарах и половцах???
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