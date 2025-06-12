Ярославцы, хорошо ли вы знаете Россию? Сложный тест по истории страны

Каждый год 12 июня вся страна поднимает флаги и празднует День России. А вы точно знаете, что мы отмечаем в этот день? Пройдите наш тест из 12 вопросов и выясните, на каком уровне ваши познания о российской истории, государственных символах и фактах (порой довольно незаурядных) о нашей необъятной родине. Заодно и проверим, кто тут знаток, а кто просто любит праздники.
Даты помните? Сейчас проверим! В каком году случилось одно из величайших сражений в истории — Куликовская битва?
1248
1380
1612
1709
Какой из городов Золотого кольца самый древний?
Суздаль
Ростов Великий
Ярославль
Переславль-Залесский
На Руси качество золотых монет определяли «на зубок». А почему так делали?
Потому что монеты делали из позолоченного сахара — фальшивки легко раскусывались.
Золото оставляло сладковатый привкус, и только знающие могли «на вкус» отличить подделку.
При надавливании зубами на монету из чистого золота на его поверхности оставались небольшие вмятины.
Потому что на старинных золотых монетах чеканили изображение зуба, и его нужно было сравнивать с настоящим.
Как называлась группа приближенных Ивана Грозного?
Тайный клуб
Избранная Рада
Могучая кучка
Служивые бояре
В честь чего построен собор Василия Блаженного?
Покорение Казанского царства
Мамаево побоище
Изгнание войск Наполеона из Москвы
Стояние на Угре
Кто такой Климент Ионович Беляев?
Последний крепостной крестьянин
Русский живописец-пейзажист
Революционер и политический деятель
Популяризатор игры «Городки»
Сколько корон на гербе современной России?
Одна
Две
Три
Ни одной
Что мы всё о большом да о крупном. Русский мастер Левша когда-то блоху подковать умудрился. А самая маленькая матрешка в России какого роста, знаете?
0,2059 мм
0,2048 мм
0,1949 мм
0,1757 мм
В честь какой знаменитой на весь мир русской балерины назван десерт?
Галина Уланова
Анна Павлова
Майя Плисецкая
Анастасия Волочкова
«Первоначальная летопись», «Начальная летопись», «Несторова летопись» — под каким названием мы знаем это произведение сегодня?
«Повесть временных лет»
«Слово о полку Игореве»
«Домострой»
«Поучение Владимира Мономаха»
Кто стал руководить СССР после смерти Сталина?
Молотов
Маленков
Хрущев
Брежнев
А как же котики? Угадайте, какую породу кошек вывели в России?
Бенгальская
Ангорская
Мейн-кун
Питерболд