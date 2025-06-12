Ярославцы, хорошо ли вы знаете Россию? Сложный тест по истории страны

Каждый год 12 июня вся страна поднимает флаги и празднует День России. А вы точно знаете, что мы отмечаем в этот день? Пройдите наш тест из 12 вопросов и выясните, на каком уровне ваши познания о российской истории, государственных символах и фактах (порой довольно незаурядных) о нашей необъятной родине. Заодно и проверим, кто тут знаток, а кто просто любит праздники.