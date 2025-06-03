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Образование В российских школах с 2026 года появится новый обязательный предмет

В российских школах с 2026 года появится новый обязательный предмет

Из-за него придется изменить учебный план

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25 комментариев
Уже готовятся новые учебники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Уже готовятся новые учебники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уже готовятся новые учебники

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для учеников 5—7 классов с 2026 года. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

«Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным», — сообщил Лубков в беседе с ТАСС. 

МПГУ занимается разработкой учебников. По словам ректора,  содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации и будет отражаться через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги. Из-за изменений придется пересмотреть структуру учебного плана основной школы. 

Как заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, задача предмета рассказать о традиционных общечеловеческих ценностях, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей. Он добавил, что взаимодействие образования и церкви имеет большие перспективы для будущего страны.

Ранее планировалось, что основы Духовно-нравственной культуры интегрируют в учебный курс «История нашего края». Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2025. Однако в РПЦ раскритиковали эту идею. В итоге после обсуждения предмет решили вернуть.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
МПГУ Новый предмет Духовно-нравственная культура Школа
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Комментарии
25
Гость
7 часов
Опять фигнёй страдают, обществознание отменили ДНК ввели. Духовнонравственная культура должна из семьи идти, а не от преподавания предмета.
Гость
6 часов
В школе духовно культурные ценности, а из школы вышел и даже туалета не найти
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