В российских школах с 2026 года появится новый обязательный предмет

Уже готовятся новые учебники Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для учеников 5—7 классов с 2026 года. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

«Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным», — сообщил Лубков в беседе с ТАСС.

МПГУ занимается разработкой учебников. По словам ректора, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации и будет отражаться через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги. Из-за изменений придется пересмотреть структуру учебного плана основной школы.

Как заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, задача предмета рассказать о традиционных общечеловеческих ценностях, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей. Он добавил, что взаимодействие образования и церкви имеет большие перспективы для будущего страны.