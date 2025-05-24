Никто не может ответить на 10 из 10. Думаете, вы исключение? Тест для самых умных

По большому счету, ответы на все вопросы нашего теста можно найти в книгах. Вот только дотягивались ли вы до той полки, где они лежат?

В мире слишком много удивительного и интересного, чтобы мы сидели сложа руки и не познавали его. Но где взять столько времени? Спокойствие! Специально для этого и существуют наши тесты. Мы отправили специально обученного человека в библиотеку, чтобы он проштудировал разные книги, энциклопедии и учебники и вынес оттуда бюст Ленина что-нибудь интересное, а потом превратили всё это добро в 10 вопросов нашего теста. Думаете, вы сможете на них ответить? Впрочем, даже если не ответите, уверены: вы проведете время с пользой.