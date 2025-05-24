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Образование Тест Никто не может ответить на 10 из 10. Думаете, вы исключение? Тест для самых умных

Никто не может ответить на 10 из 10. Думаете, вы исключение? Тест для самых умных

Вдруг вы тот самый человек, кто не допустит ни одной ошибки

362
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По большому счету, ответы на все вопросы нашего теста можно найти в книгах. Вот только дотягивались ли вы до той полки, где они лежат? | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПо большому счету, ответы на все вопросы нашего теста можно найти в книгах. Вот только дотягивались ли вы до той полки, где они лежат? | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По большому счету, ответы на все вопросы нашего теста можно найти в книгах. Вот только дотягивались ли вы до той полки, где они лежат?

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В мире слишком много удивительного и интересного, чтобы мы сидели сложа руки и не познавали его. Но где взять столько времени? Спокойствие! Специально для этого и существуют наши тесты. Мы отправили специально обученного человека в библиотеку, чтобы он проштудировал разные книги, энциклопедии и учебники и вынес оттуда бюст Ленина что-нибудь интересное, а потом превратили всё это добро в 10 вопросов нашего теста. Думаете, вы сможете на них ответить? Впрочем, даже если не ответите, уверены: вы проведете время с пользой.

ТЕСТПройден 55 раз
1 / 10

Преподаватель Чарльз Северанс на первом уроке курса по языку Python разделил учеников на несколько групп. Когда он сказал, что сам хотел бы быть в одной из групп, ученики возразили, что ему больше подойдет другая, и это несколько расстроило преподавателя. Назовите эту другую группу.

  • Гриффиндор

  • Пуффендуй

  • Слизерин

  • Когтевран

2 / 10

Почему докторская колбаса так называется?

  • Ее придумал врач

  • Раньше ее давали врачам в качестве поощрения

  • Ее создавали в лечебных целях

  • Просто такое название прижилось

3 / 10

Что такое басман?

  • Хлеб

  • Чин в царской России

  • Иноземец

  • Музыкальный инструмент

4 / 10

В Андреевском (тронном) зале Кремля можно увидеть три рядом стоящих трона. Первые два — для царя и его жены, царицы. А для кого предназначался третий трон?

  • Для второй жены

  • Для наследника

  • Для матери царя

  • Для царского советника

5 / 10

Как называют самца божьей коровки?

  • Божий бык

  • Божий мукомор

  • Божий коров

  • Божья тварь

6 / 10

Какого подвига Геракл не совершал?

  • Победил лернейскую гидру

  • Поймал керинейскую лань

  • Укротил критского быка

  • Завладел конями Писистрата

7 / 10

Кто командовал русскими войсками в Бородинском сражении?

  • Георгий Жуков

  • Федор Ушаков

  • Александр Суворов

  • Михаил Кутузов

8 / 10

Кем был Павел I для Екатерины II?

  • Мужем

  • Сыном

  • Отцом

  • Никем

9 / 10

Какой овощ раньше называли «яблоком сумасшествия» или «яблоком бешенства»?

  • Баклажан

  • Лук

  • Помидор

  • Тыкву

10 / 10

Сколько детей нужно было воспитать, чтобы получить советский орден «Мать-героиня»?

  • Не меньше пяти

  • Не меньше семи

  • Десять и больше

  • Пятнадцать и больше

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания Образование Развлечения Вопросы Кругозор Гений Интеллект
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