Власти меняют правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России вузы будут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

Теперь Правительство РФ сможет решать, сколько мест в вузах будут платными, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.