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Образование Власти меняют правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов

Власти меняют правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов

Теперь попасть на платное обучение станет сложнее

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3 комментария
Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЭто коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России вузы будут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

Теперь Правительство РФ сможет решать, сколько мест в вузах будут платными, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.

Еще эксперты уверены, что поступление в вузы ужесточают для того, чтобы выпускники смогли рассмотреть в этом случае учебу в колледже, где учитывают лишь средний балл аттестата, передает Business FM.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа Вуз Законопроект Абитуриент Колледж Профессии
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Комментарии
3
с++
8 минут
Вы хотели сказать, что требуется 600 тысяч инженеров готовых работать за еду... Ну смешно, каждый год политех выплёвывает несколько сотен инженеров, из которых по специальности работают единицы... и так по всей России. Проблема в том, что всем нет никакого дела какой у тебя диплом, лишь бы был хоть какой. Без ВО, в России человека будут считать существом второго сорта. Но закончить гуманитарный ВУЗ на порядок проще, оттого туда и идут. Поэтому единственное, к чему приведёт подобная инициатива, это снижение качества инженерного образования и без того находящегося на днище
Гость
16 минут
Парадоксальное решение проблемы нехватки низкооплачиваемых специалистов и результат будет противоположный ожиданиям, иного и быть не может.
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