Проверка на эрудицию: сложный тест, который ставит в тупик многих всезнаек

Где-то глубоко внутри каждого из нас сидит эрудит, который легко может победить знатоков в «Что? Где? Когда?» или ответить быстрее игрока в «Кто хочет стать миллионером». Возможно, это про вас? Мы собрали десять разноплановых вопросов, которые заставят вспоминать школу, чесать в затылке и гуглить глазами потолок. Никакого давления: не наберете максимум — никто не узнает, кроме нас. А мы никому не расскажем, честно. Готовы?
Кто автор романа «Сто лет одиночества»?
Мигель де Сервантес
Эрнест Хемингуэй
Габриэль Гарсия Маркес
Хулио Кортасар
Какая высота у небоскреба Бурдж-Халифа?
732 метра
828 метров
956 метров
1003 метра
Какой стране принадлежат Канарские острова?
Мексике
Марокко
Италии
Испании
Считается, что 17 декабря 1903 года состоялся первый полет человека на самолете. А кто на нем летел, помните?
Братья Монгольфье
Джордж Кейли
Семюэль Лэнгли
Братья Райт
Сколько колец на олимпийском флаге?
4
5
6
7
Какая богиня в древнегреческой мифологии считалась покровительницей земледельцев?
Афина
Гера
Деметра
Гестия
Кисти какого художника принадлежит картина «Последний день Помпеи»?
Карл Брюллов
Сандро Боттичелли
Ян Вермеер
Рембрандт
Как называется вращающийся отель в Турции?
The Marmara
Rixos
Lara Barut
The Land Of Legends
Как называется талисман компании «Мишлен»?
Вивариус
Бибендум
Васкабон
Гарип
Назовите самое маленькое натуральное число.
0,01
0,0000001
0
1