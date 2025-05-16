Проверка на эрудицию: сложный тест, который ставит в тупик многих всезнаек

Далеко не все взрослые справятся со всеми вопросами нашего теста. А вы из их числа?

Где-то глубоко внутри каждого из нас сидит эрудит, который легко может победить знатоков в «Что? Где? Когда?» или ответить быстрее игрока в «Кто хочет стать миллионером». Возможно, это про вас? Мы собрали десять разноплановых вопросов, которые заставят вспоминать школу, чесать в затылке и гуглить глазами потолок. Никакого давления: не наберете максимум — никто не узнает, кроме нас. А мы никому не расскажем, честно. Готовы?