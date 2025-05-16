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Образование Тест Проверка на эрудицию: сложный тест, который ставит в тупик многих всезнаек

Проверка на эрудицию: сложный тест, который ставит в тупик многих всезнаек

Сможете ли вы верно ответить хотя бы на 7 вопросов из 10?

247
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Далеко не все взрослые справятся со всеми вопросами нашего теста. А вы из их числа? | Источник: Сергей Сюрин / 29.RUДалеко не все взрослые справятся со всеми вопросами нашего теста. А вы из их числа? | Источник: Сергей Сюрин / 29.RU

Далеко не все взрослые справятся со всеми вопросами нашего теста. А вы из их числа?

Источник:

Сергей Сюрин / 29.RU

Где-то глубоко внутри каждого из нас сидит эрудит, который легко может победить знатоков в «Что? Где? Когда?» или ответить быстрее игрока в «Кто хочет стать миллионером». Возможно, это про вас? Мы собрали десять разноплановых вопросов, которые заставят вспоминать школу, чесать в затылке и гуглить глазами потолок. Никакого давления: не наберете максимум — никто не узнает, кроме нас. А мы никому не расскажем, честно. Готовы?

ТЕСТПройден 50 раз
1 / 10

Кто автор романа «Сто лет одиночества»?

  • Мигель де Сервантес

  • Эрнест Хемингуэй

  • Габриэль Гарсия Маркес

  • Хулио Кортасар

2 / 10

Какая высота у небоскреба Бурдж-Халифа?

  • 732 метра

  • 828 метров

  • 956 метров

  • 1003 метра

3 / 10

Какой стране принадлежат Канарские острова?

  • Мексике

  • Марокко

  • Италии

  • Испании

4 / 10

Считается, что 17 декабря 1903 года состоялся первый полет человека на самолете. А кто на нем летел, помните?

  • Братья Монгольфье

  • Джордж Кейли

  • Семюэль Лэнгли

  • Братья Райт

5 / 10

Сколько колец на олимпийском флаге?

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

6 / 10

Какая богиня в древнегреческой мифологии считалась покровительницей земледельцев?

  • Афина

  • Гера

  • Деметра

  • Гестия

7 / 10

Кисти какого художника принадлежит картина «Последний день Помпеи»?

  • Карл Брюллов

  • Сандро Боттичелли

  • Ян Вермеер

  • Рембрандт

8 / 10

Как называется вращающийся отель в Турции?

  • The Marmara

  • Rixos

  • Lara Barut

  • The Land Of Legends

9 / 10

Как называется талисман компании «Мишлен»?

  • Вивариус

  • Бибендум

  • Васкабон

  • Гарип

10 / 10

Назовите самое маленькое натуральное число.

  • 0,01

  • 0,0000001

  • 0

  • 1

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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