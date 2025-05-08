У вас богатый словарный запас или двух слов не свяжете? Самый красноречивый тест

Иногда так и хочется ввернуть в свою речь какое-нибудь умное слово — так, чтобы все окружающие подумали, какой перед ними полиглот. Черт побери, первое предложение, и мы уже перепутали значение термина «полиглот». А у вас часто случается так, что вы не всегда понимаете, о чем говорит собеседник, или вы из тех, кто и сам не прочь удивить общественность своим вокабуляром? Давайте проверим, знаете ли вы значения слов, которые не так часто появляются в нашей речи, или вам каждый раз приходится лезть в словарь.