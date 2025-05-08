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9 мая в Ярославле
Образование Тест У вас богатый словарный запас или двух слов не свяжете? Самый красноречивый тест

У вас богатый словарный запас или двух слов не свяжете? Самый красноречивый тест

Его пройдут только те, кто знает, о чем говорит

532
3 комментария
Тот случай, когда ты понял, что собеседник путает значения слов, которые использует. У вас такое бывает? | Источник: Ирина Шарова / 72.RUТот случай, когда ты понял, что собеседник путает значения слов, которые использует. У вас такое бывает? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тот случай, когда ты понял, что собеседник путает значения слов, которые использует. У вас такое бывает?

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Иногда так и хочется ввернуть в свою речь какое-нибудь умное слово — так, чтобы все окружающие подумали, какой перед ними полиглот. Черт побери, первое предложение, и мы уже перепутали значение термина «полиглот». А у вас часто случается так, что вы не всегда понимаете, о чем говорит собеседник, или вы из тех, кто и сам не прочь удивить общественность своим вокабуляром? Давайте проверим, знаете ли вы значения слов, которые не так часто появляются в нашей речи, или вам каждый раз приходится лезть в словарь.

ТЕСТПройден 93 раза
1 / 10

Что измеряет курвиметр?

  • Длину извилистых линий

  • Глубину водоемов

  • Диаметр яиц

  • Нет такого прибора

2 / 10

Что означает прилагательное «матримониальный»?

  • Равноправный

  • Безупречный

  • Брачный

  • Стыдный

3 / 10

Что такое бриошь?

  • Большая брошь

  • Сладкая булка

  • Петля, через которую продевается ремень

  • Верхняя часть шляпы

4 / 10

Что такое каподастр?

  • Зажим для гитары

  • Метелка для смахивания пыли

  • Разновидность колонны

  • Элемент украшения в храме

5 / 10

Что такое фишю?

  • Рыбий глаз

  • Миндальные хлопья

  • Скорлупа кешью

  • Платок

6 / 10

Транспарентный — это какой?

  • Безразличный

  • Обоюдный

  • Честный

  • Беспристрастный

7 / 10

Что такое генезис?

  • Происхождение

  • Развитие

  • Условия жизни

  • Обстоятельства

8 / 10

А как прикажете понимать слово «вальяжный»?

  • Расслабленный

  • Грациозный

  • Привередливый

  • Представительный

9 / 10

Может быть, и слово «девиантный» вам знакомо?

  • Отклоняющийся от нормы

  • Выдающийся

  • Омерзительный

  • Сумасбродный

10 / 10

Какое слово больше всего соответствует по смыслу термину «диффамация»?

  • Инсинуация

  • Изменение

  • Подмена понятий

  • Влюбленность

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания Образование Словарный запас Развлечения
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Комментарии
3
Гость
1 час
сами идите Брагине учите
Гость
1 час
Почему в заголовке хамство, тестеры фиговы?
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