Только настоящий эрудит ответит на 10 из 10: сложный тест на общие знания

Знаменитому Сократу приписывают не менее знаменитую фразу «Я знаю, что ничего не знаю». Но если бы наши тесты существовали еще в Древней Греции, философ мог бы убедиться в том, насколько он прав. Впрочем, на задания этого теста в то время никто бы не ответил. И в этом у вас есть весомое конкурентное преимущество перед древними греками. Но давайте посмотрим, сколько конкретно стоит ваша эрудиция и сможете ли вы дать верные ответы на каждый из десяти вопросов.
Какую из этих пьес не писал Иван Тургенев?
«Где тонко, там и рвется»
«Нахлебник»
«Безотцовщина»
«Месяц в деревне»
Сколько костей в составе скелета взрослого человека (примерно)?
200
207
216
223
Когда произошла Великая французская революция?
1764–1773 гг.
1789–1799 гг.
1812–1816 гг.
1821–1831 гг.
Сегодня в периодической таблице Менделеева находится 118 элементов. Но сколько их было на момент создания?
63
78
94
118
Какой шахматной фигурой кроме пешки можно начать партию?
Слоном
Ладьей
Конем
Любой, кроме короля
У какого животного отпечатки пальцев идентичны человеческим?
Мадагаскарская руконожка
Коала
Кенгуру
Лемур
Кто автор афоризма «У России может быть только два союзника — армия и флот»?
Петр I
Георгий Жуков
Константин Рокоссовский
Александр III
Практически все современные флаги прямоугольной формы. Есть еще несколько квадратных. Но флаг этой страны отличается от всех остальных и представляет собой два «сросшихся» треугольника. О какой стране речь?
Конго
Эквадор
Лаос
Непал
Какая планета Солнечной системы является самой большой?
Меркурий
Юпитер
Венера
Марс
Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! Кажется, жив!»
О ком речь?
Об Иване Обломове из одноименного романа Ивана Гончарова
О герое новеллы Франца Кафки «Превращение» — Грегоре Замзе
О премудром пескаре из одноименной сказки Михаила Салтыкова-Щедрина
Об Ипполите Матвеевиче Воробьянинове из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова