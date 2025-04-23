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Образование тест А вы бы сдали ЕГЭ по географии? Нереально сложный тест

А вы бы сдали ЕГЭ по географии? Нереально сложный тест

Но некоторые наверняка и здесь проявят чудеса знаний

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Поздно тянуться за учебникам, когда на носу ЕГЭ | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПоздно тянуться за учебникам, когда на носу ЕГЭ | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Поздно тянуться за учебникам, когда на носу ЕГЭ

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

День ото дня неминуемо приближается конец учебного года. И если для кого-то он сразу перейдет в каникулы, то остальным придется сперва постараться на ЕГЭ. Мы решили не оставаться в стороне и проверить, смогли бы вы, дорогие читатели, сдать ЕГЭ по географии. Для тех, кто уже вылетел из-под школьной парты, этот тест будет возможностью проверить свои знания по географии, а для тех, кому только предстоит получить свой первый аттестат зрелости, — шансом подготовиться еще немного лучше.

ТЕСТПройден 43 раза
1 / 10

Географические координаты города Кашан — 33º 59′ с. ш. 51º 26′ в. д. На территории какого государства находится этот город?

  • Иран

  • Ирак

  • Афганистан

  • Пакистан

2 / 10

Расположите приведенные ниже города в порядке повышения средней многолетней температуры воздуха самого холодного месяца, начиная с города с самой низкой температурой воздуха.

1. Ростов-на-Дону.

2. Пермь.

3. Якутск.

Запишите получившуюся последовательность чисел.

  • 213

  • 312

  • 321

  • 123

3 / 10

Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 июня, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью светового дня.

1. 40° с. ш.

2. 10° ю. ш.

3. 30° ю. ш.

Запишите получившуюся последовательность чисел.

  • 213

  • 132

  • 123

  • 321

4 / 10

Расположите перечисленные части Мирового океана с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого западного.

1. Аравийское море.

2. Бенгальский залив.

3. Гвинейский залив.

Запишите получившуюся последовательность чисел.

  • 321

  • 213

  • 312

  • 231

5 / 10

Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения?

  • Австралия, Япония, Канада

  • Австрия, Казахстан, Бангладеш

  • Австралия, Канада, Бангладеш

  • Австрия, Бангладеш, Япония

6 / 10

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?

  • Новосибирск, Петрозаводск, Ставрополь

  • Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону

  • Томск, Уфа, Ростов-на-Дону

  • Томск, Петрозаводск, Ставрополь

7 / 10

В каких трех из перечисленных регионов России ведется добыча природного газа?

  • Астраханская область, ЯНАО, ХМАО

  • Карелия, ЯНАО, Мурманская область

  • ХМАО, Смоленская область, ЯНАО

  • Астраханская область, Мурманская область, Смоленская область

8 / 10

В каких трех из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС?

  • Россия, Бразилия, Норвегия

  • Норвегия, Франция, Саудовская Аравия

  • Кувейт, Россия, Саудовская Аравия

  • Бразилия, Норвегия, Франция

9 / 10

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

  • Меловой, четвертичный, силурийский

  • Силурийский, меловой, четвертичный

  • Четвертичный, силурийский, меловой

  • Четвертичный, меловой, силурийский

10 / 10

Определите страну по ее краткому описанию.

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трем океанам. На материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении труда она является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.

  • Канада

  • Россия

  • КНР

  • КНДР

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
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