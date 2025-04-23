А вы бы сдали ЕГЭ по географии? Нереально сложный тест

День ото дня неминуемо приближается конец учебного года. И если для кого-то он сразу перейдет в каникулы, то остальным придется сперва постараться на ЕГЭ. Мы решили не оставаться в стороне и проверить, смогли бы вы, дорогие читатели, сдать ЕГЭ по географии. Для тех, кто уже вылетел из-под школьной парты, этот тест будет возможностью проверить свои знания по географии, а для тех, кому только предстоит получить свой первый аттестат зрелости, — шансом подготовиться еще немного лучше.