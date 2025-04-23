А вы бы сдали ЕГЭ по географии? Нереально сложный тест

День ото дня неминуемо приближается конец учебного года. И если для кого-то он сразу перейдет в каникулы, то остальным придется сперва постараться на ЕГЭ. Мы решили не оставаться в стороне и проверить, смогли бы вы, дорогие читатели, сдать ЕГЭ по географии. Для тех, кто уже вылетел из-под школьной парты, этот тест будет возможностью проверить свои знания по географии, а для тех, кому только предстоит получить свой первый аттестат зрелости, — шансом подготовиться еще немного лучше.
Географические координаты города Кашан — 33º 59′ с. ш. 51º 26′ в. д. На территории какого государства находится этот город?
Иран
Ирак
Афганистан
Пакистан
Расположите приведенные ниже города в порядке повышения средней многолетней температуры воздуха самого холодного месяца, начиная с города с самой низкой температурой воздуха.
1. Ростов-на-Дону.
2. Пермь.
3. Якутск.
Запишите получившуюся последовательность чисел.
213
312
321
123
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 июня, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью светового дня.
1. 40° с. ш.
2. 10° ю. ш.
3. 30° ю. ш.
Запишите получившуюся последовательность чисел.
213
132
123
321
Расположите перечисленные части Мирового океана с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого западного.
1. Аравийское море.
2. Бенгальский залив.
3. Гвинейский залив.
Запишите получившуюся последовательность чисел.
321
213
312
231
Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения?
Австралия, Япония, Канада
Австрия, Казахстан, Бангладеш
Австралия, Канада, Бангладеш
Австрия, Бангладеш, Япония
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
Новосибирск, Петрозаводск, Ставрополь
Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону
Томск, Уфа, Ростов-на-Дону
Томск, Петрозаводск, Ставрополь
В каких трех из перечисленных регионов России ведется добыча природного газа?
Астраханская область, ЯНАО, ХМАО
Карелия, ЯНАО, Мурманская область
ХМАО, Смоленская область, ЯНАО
Астраханская область, Мурманская область, Смоленская область
В каких трех из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС?
Россия, Бразилия, Норвегия
Норвегия, Франция, Саудовская Аравия
Кувейт, Россия, Саудовская Аравия
Бразилия, Норвегия, Франция
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.
Меловой, четвертичный, силурийский
Силурийский, меловой, четвертичный
Четвертичный, силурийский, меловой
Четвертичный, меловой, силурийский
Определите страну по ее краткому описанию.
Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трем океанам. На материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении труда она является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.
Канада
Россия
КНР
КНДР