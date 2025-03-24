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Образование Когда сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году: важные даты в двух картинках

Когда сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году: важные даты в двух картинках

Школьники смогут воспользоваться резервными днями для сдачи экзаменов

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2 комментария
Выпускники 9-х и 11-х классов активно готовятся к сдаче экзаменов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВыпускники 9-х и 11-х классов активно готовятся к сдаче экзаменов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Выпускники 9-х и 11-х классов активно готовятся к сдаче экзаменов

Источник:

Одиннадцатиклассники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ. Первый экзамен прошел 21 марта. Но для большинства школьников всё еще впереди. Публикуем подробное расписание сдачи экзаменов в 2025 году.

Выпускники 9-х классов будут сдавать ОГЭ в три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (с 2 сентября).

В досрочный период право сдать экзамены есть у выпускников, которые освоили учебную программу раньше времени. Для допуска у них должны отсутствовать академические задолженности, получен зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы.
Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.

По уважительным причинам школьники смогут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Экзамены у девятиклассников начнутся с 21 мая | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваЭкзамены у девятиклассников начнутся с 21 мая | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Экзамены у девятиклассников начнутся с 21 мая

Источник:

Три периода предусмотрены и для сдачи ЕГЭ: с 21 марта (досрочный), с 23 мая (основной), с 4 сентября (дополнительный). Помимо этого, есть возможность сдать экзамены в резервные дни. На это могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день проведения экзамена или сдавали в это время другой предмет.

Еще есть дополнительные дни — 3 и 4 июля. В эти даты можно пересдать один из экзаменов и улучшить свой результат для поступления в вуз.

Выпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваВыпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Выпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов

Источник:

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

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Школа Выпускник Экзамены Минпросвещения РФ ГИА ЕГЭ ОГЭ
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Комментарии
2
Гость
28 января, 15:11
Рожать и отдавать жизнь можно и без ЕГЭ, пора его отменить и запретить выезжать из мест рождения
Гость
24 марта, 12:07
...Угадайки !.. В очередь становись!
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