«Пусть учатся у себя дома»: сенатор — об идее Матвиенко сократить число приезжих студентов в столицах

Проработать вопрос Матвиенко поручила Лилии Гумеровой Источник: Er.ru











Предложение сократить набор студентов из провинций в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани встретило бурную реакцию в обществе. С этой инициативой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на совещании по работе совета при президенте РФ по демографической и семейной политике 12 марта. Наши коллеги из UFA1.RU попытались разобраться в том, что она имела в виду на самом деле.

— Давайте поставим задачу в течение пяти лет — это по щелчку не делается — уменьшать наборы в высшие учебные заведения, — поручила Матвиенко сенатору из Башкирии Лилии Гумеровой. — Прошу проработать, доложить, в чём проблема. Нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома.

Необходимость этих мер Матвиенко обосновала «обезлюживанием» регионов, в частности «Дальнего Востока и Северов». Она отметила, что многие школьники, которые отправляются учиться в столицы, вместо «истории успеха» получают «историю неудачников» и «идут работать менеджерами торговой сети». При этом домой они уже не возвращаются, так как им «неудобно: как же, в Москве учился».

Фрагмент речи Валентины Матвиенко на совещании Источник: «Совет Федерации» / Rutube.com

Идея Матвиенко вызвала активное обсуждение — и даже не все коллеги ее поддержали. В частности, зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru» назвал это нарушением прав абитуриентов.

— До сих пор мы слышали, что поступление студентов из регионов в столичные вузы — это главное достижение единого государственного экзамена, — сказал он. — Теперь оказывается, что это проблема.

По мнению парламентария, одним из ключевых факторов, почему, даже не найдя работу по специальности, выпускники столичных вузов не возвращаются домой, является существенная разница в зарплатах между столицами и регионами.

Похожие мысли высказала в беседе с нашими коллегами из E1.RU и руководитель Национальной родительской ассоциации Людмила Золотницкая, которая заметила, что Конституция РФ гарантирует гражданам свободу перемещения и места жительства, дает им право работать и жить, где они хотят, и получать профессиональное образование без географических ограничений.

— Более того, в нашей стране поступление в вузы осуществляется на основании результатов ЕГЭ, — сказала она. — Получить высокий проходной балл в столичный вуз может школьник из любой точки огромной России, из большого города или малого сельского поселения. Талантливых и одаренных детей в России много, и далеко не все они живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что Матвиенко поняли неправильно и она не предлагала ограничивать в правах абитуриентов из провинций.

— Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет, — сказал он. — На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы.

Начальник управления информации и взаимодействия со СМИ аппарата палаты регионов Совфеда Владислав Пономаренко также посчитал, что в прессе исказили смысл высказывания Матвиенко и «сместили акцент», сообщила «Парламентская газета».

По его словам, она имела в виду, что надо уменьшать набор на невостребованные платные направления, популяризируя среди студентов региональные вузы, которые «готовят нужных в субъектах России профессионалов».

— Поэтому и прозвучали слова о необходимости подумать о целесообразности взять под контроль эту сферу, — сказал он. — О том, что, возможно, стоит сократить в столичных вузах количество студентов-платников на невостребованных направлениях.

По резонансному вопросу высказался даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал предложение Валентины Матвиенко в сдержанном ключе, отметив то же, что говорил Пономаренко, сообщило РИА Новости.

— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре, обсуждения на этот счет, — сказал он. — Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть.

Сенатор Лилия Гумерова в беседе с корреспондентом UFA1.RU также сказала, что заявление Матвиенко было неверно истолковано СМИ и общественностью. По ее словам, «ни о каком запрете не может быть и речи», предлагается лишь сделать так, чтобы платный прием был организован только по востребованным специальностям, а молодежь «правильно ориентировали».

Что касается учебы в столичных вузах, то в Совфеде, наоборот, намерены «расширять окно возможностей для поступления туда талантливых ребят из регионов».

— Наш комитет [по науке, образованию и культуре] последовательно отстаивает позицию, что при всех пока еще имеющихся возможных несовершенствах ЕГЭ, хотя он многое в сторону улучшения претерпел, этот экзамен дал возможность талантливым ребятам из небольших сёл, городов, из регионов поступать в лучшие московские вузы, — сказала Гумерова. — Я сама, будучи вице-премьером правительства Башкирии, проводила мониторинг ребят с высокими баллами, которые поступили в высшие учебные заведения Уфы, и 80–90% подтверждали, будучи на первых курсах, свою успешность.

Сенатор сказала, что никто не собирается лишать таких выпускников шанса поступить на учебу в столицах. На совещании речь шла о том, что многие вузы принимают абитуриентов на платные программы по специальностям, которые не востребованы на рынке труда.

— И это, конечно же, во-первых, деньги вхолостую, во-вторых, потом ребята не могут устроиться, а ведь они могли бы найти применение своим силам, способностям в тех направлениях, которые востребованы экономикой, — пояснила она. — И конечно же, наш комитет полностью согласен с тем, что мы должны готовить тех специалистов, которые востребованы на рынке труда, тем более за государственные деньги.

Однако сейчас многие вузы, включая даже некоторые в небольших городах, готовят специалистов, которые потом не могут найти себе места на рынке труда, заметила Лилия Гумерова.

— Я вот сейчас не буду говорить регион и конкретный город, чтобы не обижать никого, но еще когда я на муниципальном уровне работала, открыли филиал одного из вузов и стали готовить там филологов в огромных количествах, а они потом не могли найти работу, — сказала она. — И знаете, [они потом] годами стояли в очереди, чтобы устроиться хотя бы техническими работниками, условно говоря, мыть полы на крупнейшем комбинате.

По словам Гумеровой, сегодня система образования должна ориентироваться на прогноз социально-экономического развития как страны в целом, так и конкретного региона.

— Чтобы эти кадры готовились по тем направлениям, по тем специальностям, которые сегодня очень нужны, — сказала она. — И самое важное: я хотела бы сделать акцент на поручении, которое дал президент в феврале, когда госсовет по науке проходил. Он сказал, что нам сейчас нужны инженеры, нам нужны высококвалифицированные кадры и так далее.

Гумерова рассказала о договоренности с министром науки РФ Валерием Фальковым об усовершенствовании мониторинга частных и государственных вузов на предмет того, по каким направлениям там ведется платный прием абитуриентов и востребованы ли они в экономике.

По итогам этого мониторинга планируется вместе с ректорским сообществом, ориентируясь на прогноз социально-экономического развития, «предметно заняться этой темой», чтобы настроить подготовку высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям.

Сенатор отметила, что подход к решению проблемы должен быть комплексным. В частности, необходимо популяризировать те самые востребованные специальности среди поступающих в вузы.

— Я помню, мы приехали в город Стерлитамак, когда я еще работала в Уфе как депутат, чтобы встретиться с коллективом одного из крупнейших заводов, — рассказала Гумерова. — Одна женщина рассказала, что у нее дочь училась на платном, и тут руководитель этого комбината говорит: «Ну зачем она учится на юриста? Вот мне нужен инженер по такому-то направлению, зарплата такая-то». А они даже юридическую службу на консалтинг отправили полностью, она даже как бы не нужна была там.

По словам сенатора, сейчас уже существуют программы, которые привлекают молодежь на востребованные специальности, однако работа в этом направлении должны быть более системной.

— Чтобы ребята видели предприятия, какие там станки современные, оборудование, чтобы мы показали инженерные специальности, какого уровня там заработная плата, с каким оборудованием предстоит работать, — сказала она.

Гумерова также отметила, что есть много инструментов, которые могли бы мотивировать молодых людей оставаться на предприятиях у себя на родине, и не все из них будут влетать бюджету и предприятиям в копеечку.

— В свое время я исследование прочитала, потом своим коллегам в Москве этот пример много раз приводила: одна из крупных корпораций в Европе выяснила, какие есть самые незатратные механизмы укрепления заинтересованности, чтобы молодые люди оставались работать на конкретном предприятии, — рассказала она. — Представляете, это Доска почета, профориентация и наставничество — то есть когда ты пришел, у тебя наставник толковый, на которого ты будешь равняться. Вот совершенно всё взято из нашего прошлого.