Где у кенгуру пуп и еще 9 вопросов, которые всех ставят в тупик. Вы с ними справитесь?

Когда «Самоцветы» пели про то, что мир совсем не прост, они даже не догадывались, насколько окажутся правы. Вокруг нас столько всего удивительного, что часто и не разберешься, как всё устроено. Но тем интереснее узнавать новое. Вам известно всё на свете или вас можно кое-чем удивить?
Почему кукарекает петух?
Пора вставать
Показывает, кто тут главный
Сообщает, что с ним всё в порядке
Хочет и кукарекает
Где придумали туалетную бумагу?
В Англии
В США
В Китае
В Египте
Что такое дендриты и трихиты?
Морозные узоры на окнах
Вирусы
Круги на воде
Следы, остающиеся на обуви от снега
У какого животного самый большой угол поворота головы?
У кукушки
У вомбата
У летучей мыши
У совы
Почему на лице не бывает мурашек?
Потому что на нём нет волос
Тогда бы человек терял сознание
Чтобы лучше видеть
В этом нет необходимости
Как появился пурпур?
Из моллюсков
Из деревьев
Из рыбы
Из цветов
Почему человек машет руками при ходьбе?
Чтобы не потерять равновесие
Это наследственное
Чтобы быть готовым к опасности
Показывает, кто тут главный
Зачем ёж собирает грибы?
Это подношение ежихе
Для прикрытия
Ежи не собирают грибы
Чтобы есть
Почему домашние кошки боятся воды?
Они чувствуют себя в ней некомфортно
Они не любят мокнуть
Она для них потенциально опасна
Потом ведь долго вылизываться — лучше это время потратить на сон
Где у кенгуру находится пуп?
На животе
На спине
На внутренней стороне сумки
У кенгуру нет пупа
Попробуйте также пройти тест на эрудицию, который может поставить в тупик.