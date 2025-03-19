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Образование тест Где у кенгуру пуп и еще 9 вопросов, которые всех ставят в тупик. Вы с ними справитесь?

Где у кенгуру пуп и еще 9 вопросов, которые всех ставят в тупик. Вы с ними справитесь?

В этом тесте не страшно ошибиться: вы как минимум узнаете много интересного

783
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Этот кенгуру устал искать свой пупок и ждет, когда вы ему подскажете | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUЭтот кенгуру устал искать свой пупок и ждет, когда вы ему подскажете | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Этот кенгуру устал искать свой пупок и ждет, когда вы ему подскажете

Источник:

Когда «Самоцветы» пели про то, что мир совсем не прост, они даже не догадывались, насколько окажутся правы. Вокруг нас столько всего удивительного, что часто и не разберешься, как всё устроено. Но тем интереснее узнавать новое. Вам известно всё на свете или вас можно кое-чем удивить?

ТЕСТПройден 134 раза
1 / 10

Почему кукарекает петух?

  • Пора вставать

  • Показывает, кто тут главный

  • Сообщает, что с ним всё в порядке

  • Хочет и кукарекает

2 / 10

Где придумали туалетную бумагу?

  • В Англии

  • В США

  • В Китае

  • В Египте

3 / 10

Что такое дендриты и трихиты?

  • Морозные узоры на окнах

  • Вирусы

  • Круги на воде

  • Следы, остающиеся на обуви от снега

4 / 10

У какого животного самый большой угол поворота головы?

  • У кукушки

  • У вомбата

  • У летучей мыши

  • У совы

5 / 10

Почему на лице не бывает мурашек?

  • Потому что на нём нет волос

  • Тогда бы человек терял сознание

  • Чтобы лучше видеть

  • В этом нет необходимости

6 / 10

Как появился пурпур?

  • Из моллюсков

  • Из деревьев

  • Из рыбы

  • Из цветов

7 / 10

Почему человек машет руками при ходьбе?

  • Чтобы не потерять равновесие

  • Это наследственное

  • Чтобы быть готовым к опасности

  • Показывает, кто тут главный

8 / 10

Зачем ёж собирает грибы?

  • Это подношение ежихе

  • Для прикрытия

  • Ежи не собирают грибы

  • Чтобы есть

9 / 10

Почему домашние кошки боятся воды?

  • Они чувствуют себя в ней некомфортно

  • Они не любят мокнуть

  • Она для них потенциально опасна

  • Потом ведь долго вылизываться — лучше это время потратить на сон

10 / 10

Где у кенгуру находится пуп?

  • На животе

  • На спине

  • На внутренней стороне сумки

  • У кенгуру нет пупа

Попробуйте также пройти тест на эрудицию, который может поставить в тупик.

ПО ТЕМЕ
Тест Знания Развлечения Образование Обучение Животные Интересные факты
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