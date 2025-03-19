Где у кенгуру пуп и еще 9 вопросов, которые всех ставят в тупик. Вы с ними справитесь?

Когда «Самоцветы» пели про то, что мир совсем не прост, они даже не догадывались, насколько окажутся правы. Вокруг нас столько всего удивительного, что часто и не разберешься, как всё устроено. Но тем интереснее узнавать новое. Вам известно всё на свете или вас можно кое-чем удивить?