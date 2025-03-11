Уроки в школе прогуливали? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов по истории

Говорят, историю нужно знать, потому что она помогает понять настоящее и предвидеть будущее. Вероятно, именно поэтому многие люди (взять того же Жириновского) кажутся нам пророками. Как думаете, у вас хватит знаний, чтобы этот мир стал вам абсолютно понятен, или вам еще есть чему поучиться?
Кто открыл морской путь из Европы в Индию?
Фернан Магеллан.
Васко да Гама.
Христофор Колумб.
Френсис Дрейк.
Кто был первым руководителем СССР?
Горбачев.
Сталин.
Ленин.
Хрущев.
Какой город был столицей Византийской империи?
Константинополь.
Салоники.
Афины.
Трапезунд.
Проверим, как хорошо вы помните даты. В какие годы была блокада Ленинграда?
С 1941 по 1942-й.
С 1941 по 1945-й.
С 1941 по 1944-й.
С 1942 по 1944-й.
А в каком году произошло Ледовое побоище?
В 1193 году.
В 1242 году.
В 1286 году.
В 1380 году.
Кто из перечисленных российских царей правил меньше всех?
Петр II.
Иван IV.
Александр I.
Федор Годунов.
Что было главной причиной Холодной войны?
Территориальные споры.
Убийство политического лидера.
Идеологический конфликт между СССР и США.
Экономические санкции.
Как Петр I боролся с пьянством?
Приказал по утрам всех пьяниц обливать холодной водой.
Открыл «трезвые кабаки», где вместо алкоголя подавали квас, рассол и рыбные головы. Посетителей заманивали танцами и обещаниями не забрить в рекруты.
Выдавал медали за пьянство.
Обложил водку налогом в 300%, заставив всех пить исключительно государственное спиртное. Провинившихся пороли розгами.
Сколько длилась самая короткая война в истории?
11 минут.
38 минут.
1 час 30 минут.
5,5 часа.
Кого Гитлер называл своим главным врагом?
Сталина.
Жукова.
Левитана.
Чайковского.