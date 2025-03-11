Уроки в школе прогуливали? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов по истории

Говорят, историю нужно знать, потому что она помогает понять настоящее и предвидеть будущее. Вероятно, именно поэтому многие люди (взять того же Жириновского) кажутся нам пророками. Как думаете, у вас хватит знаний, чтобы этот мир стал вам абсолютно понятен, или вам еще есть чему поучиться?