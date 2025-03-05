Русский не забыли? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов нашего непростого теста

Ударения в русском языке, кажется, придуманы так, чтобы нас запутать. Одно неверно произнесенное слово — и филологический шок собеседнику гарантирован. Или нет? Проверьте, вдруг вы настоящий мастер ударений. Или всё же стоит держать орфоэпический словарь под рукой?