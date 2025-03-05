Русский не забыли? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов нашего непростого теста

Ударения в русском языке, кажется, придуманы так, чтобы нас запутать. Одно неверно произнесенное слово — и филологический шок собеседнику гарантирован. Или нет? Проверьте, вдруг вы настоящий мастер ударений. Или всё же стоит держать орфоэпический словарь под рукой?
Разомнемся: где поставить ударение?
Пу́рпурный
Пурпу́рный
Возможны оба варианта
Материальные и нематериальные…
Блага́
Бла́га
Возможны оба варианта
Он привык спать на…
Ки́пенно-белой простыне
Кипе́нно-белой простыне
Возможны оба варианта
Нужно сделать на документы…
Апо́стиль
Апости́ль
Возможны оба варианта
Куда поставите ударение?
Апо́строф
Апостро́ф
Возможны оба варианта
К статье нужно написать…
Си́нопсис
Синопси́с
Сино́псис
А где нужно поставить ударение тут?
Брониро́ванная машина
Брони́рованная машина
Возможны оба варианта
Специалисты обслуживают компьютерные…
Се́рверы
Сервера́
Возможны оба варианта
На ужин будут…
Тефте́ли
Те́фтели
Возможны оба варианта
Где ударение стоит неверно?
Ломо́та
Ломота́
Возможны оба варианта