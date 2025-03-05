Русский не забыли? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов нашего непростого теста

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Поговорим правильно? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПоговорим правильно? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Поговорим правильно?

Источник:

Ударения в русском языке, кажется, придуманы так, чтобы нас запутать. Одно неверно произнесенное слово — и филологический шок собеседнику гарантирован. Или нет? Проверьте, вдруг вы настоящий мастер ударений. Или всё же стоит держать орфоэпический словарь под рукой?

ТЕСТПройден 13 раз
1 / 10

Разомнемся: где поставить ударение?

  • Пу́рпурный

  • Пурпу́рный

  • Возможны оба варианта

2 / 10

Материальные и нематериальные…

  • Блага́

  • Бла́га

  • Возможны оба варианта

3 / 10

Он привык спать на…

  • Ки́пенно-белой простыне

  • Кипе́нно-белой простыне

  • Возможны оба варианта

4 / 10

Нужно сделать на документы…

  • Апо́стиль

  • Апости́ль

  • Возможны оба варианта

5 / 10

Куда поставите ударение?

  • Апо́строф

  • Апостро́ф

  • Возможны оба варианта

6 / 10

К статье нужно написать…

  • Си́нопсис

  • Синопси́с

  • Сино́псис

7 / 10

А где нужно поставить ударение тут?

  • Брониро́ванная машина

  • Брони́рованная машина

  • Возможны оба варианта

8 / 10

Специалисты обслуживают компьютерные…

  • Се́рверы

  • Сервера́

  • Возможны оба варианта

9 / 10

На ужин будут…

  • Тефте́ли

  • Те́фтели

  • Возможны оба варианта

10 / 10

Где ударение стоит неверно?

  • Ломо́та

  • Ломота́

  • Возможны оба варианта

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