Даже круглые отличники завалятся: спорим, вам не ответить и на 7 вопросов этого теста по литературе

Весна всегда вдохновляла поэтов на написание лиричных стихотворений, а нас она вдохновила на этот тест. Специально для него мы перелистали тонны учебников, чтобы найти в них стихи, которые многие должны помнить еще со школы. Но помните ли их вы? Думаете, у вас получится среди журчащих строк о весеннем солнце, талом снеге и первых проталинах отличить ямб Александра Сергеевича Пушкина от хорея Сергея Есенина?
Кто автор этих строк?
Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
Тютчев
Фет
Некрасов
Пушкин
Этот стих мы помним из раннего детства. А кто его автор?
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
Плещеев
Пушкин
Баратынский
Гончаров
Узнаете автора?
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Блок
Пушкин
Брюллов
Фет
Вспомните автора детского стишка?
Весна, весна на улице,
Весенние деньки!
Как птицы, заливаются
Трамвайные звонки.
Тютчев
Маяковский
Маршак
Барто
Угадаете, кто автор?
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Тютчев
Некрасов
Баратынский
Лермонтов
Чьи это строки?
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой.
Державин
Баратынский
Фет
Некрасов
Узнаете автора?
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Ахматова
Гумилев
Блок
Цветаева
Кто так лирично воспевал весну?
Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.
Есенин
Блок
Пастернак
Тютчев
Чьему перу принадлежит это стихотворение?
Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок,
Недвижимой гладью прикинутся
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.
Баратынский
Симонов
Блок
Твардовский
Попробуете правильно назвать автора?
Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди лугов местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля, —
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей.
Лермонтов
Пушкин
Вяземский
Аксаков