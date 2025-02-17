На эти 10 вопросов по истории ответит любой школьник, но не взрослый. А вы справитесь?

Известная поговорка гласит: кто не помнит своего прошлого, тот обречен провалить наш тест по истории, не набрав в нем и трех баллов. Ведь в нем мы объединили десять вопросов из школьной программы, которые по большому счету не представляют большой сложности. Но только в том случае, если вы не прогуливали уроки и вынесли с них кое-что полезное. Давайте проверим, как часто вы на них вообще бывали.
Как в первой русской летописи назывались представители заморских племен, которых изгнали новгородцы?
Печенеги
Волжские булгары
Варяги
Древляне
- Елизавета Петровна
- Екатерина II
- Екатерина Алексеевна
- Софья Алексеевна
При каком хане русские княжества попали в зависимость от монголов?
Чингисхан
Мамай
Узбек
Батый
В каком году избрали на царствие Михаила Федоровича Романова?
1598
1613
1627
1695
Какое событие мировой истории произошло в том же году, что и Бородинское сражение?
Образование Великой Турции
Кругосветная экспедиция Магеллана
Знаменитый киносеанс на бульваре Капуцинок
Открытие Аляски
Какое из перечисленных ниже событий не относится к периоду Смуты?
- Восстание Болотникова
- Картофельные бунты
- Начало русско-польской войны
- Семибоярщина
Какой город был освобожден в ходе операции советских войск «Багратион»?
Смоленск
Варшава
Ленинград
Минск
Кем приходятся друг другу Юрий Долгорукий и Мария Долгорукова?
Он ее прадед
Это двоюродные брат и сестра
Мария — первая жена Юрия Долгорукого
Никем
Какой российский император отменил крепостное право?
Иван VI
Петр I
Александр II
Павел I
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