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Образование тест На эти 10 вопросов по истории ответит любой школьник, но не взрослый. А вы справитесь?

На эти 10 вопросов по истории ответит любой школьник, но не взрослый. А вы справитесь?

Признавайтесь, вы прилежно посещали уроки или были знаменитым прогульщиком?

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1 комментарий
В древние времена родителей прогульщиков вызывали к директору в пещеру | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ древние времена родителей прогульщиков вызывали к директору в пещеру | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа
В древние времена родителей прогульщиков вызывали к директору в пещеру
Источник:

Известная поговорка гласит: кто не помнит своего прошлого, тот обречен провалить наш тест по истории, не набрав в нем и трех баллов. Ведь в нем мы объединили десять вопросов из школьной программы, которые по большому счету не представляют большой сложности. Но только в том случае, если вы не прогуливали уроки и вынесли с них кое-что полезное. Давайте проверим, как часто вы на них вообще бывали.

ТЕСТПройден 112 раз
1 / 10

Как в первой русской летописи назывались представители заморских племен, которых изгнали новгородцы?

  • Печенеги

  • Волжские булгары

  • Варяги

  • Древляне

2 / 10
Какую русскую императрицу называли «Веселая»?
  • Елизавета Петровна
  • Екатерина II
  • Екатерина Алексеевна
  • Софья Алексеевна
3 / 10

При каком хане русские княжества попали в зависимость от монголов?

  • Чингисхан

  • Мамай

  • Узбек

  • Батый

4 / 10

В каком году избрали на царствие Михаила Федоровича Романова?

  • 1598

  • 1613

  • 1627

  • 1695

5 / 10

Какое событие мировой истории произошло в том же году, что и Бородинское сражение?

  • Образование Великой Турции

  • Кругосветная экспедиция Магеллана

  • Знаменитый киносеанс на бульваре Капуцинок

  • Открытие Аляски

6 / 10

Какое из перечисленных ниже событий не относится к периоду Смуты?

  • Восстание Болотникова
  • Картофельные бунты
  • Начало русско-польской войны
  • Семибоярщина
7 / 10

Какой город был освобожден в ходе операции советских войск «Багратион»?

  • Смоленск

  • Варшава

  • Ленинград

  • Минск

8 / 10

Кем приходятся друг другу Юрий Долгорукий и Мария Долгорукова?

  • Он ее прадед

  • Это двоюродные брат и сестра

  • Мария — первая жена Юрия Долгорукого

  • Никем

9 / 10

Какой российский император отменил крепостное право?

  • Иван VI

  • Петр I

  • Александр II

  • Павел I

10 / 10
Какое количество республик было в СССР максимальным?
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
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Комментарии
2
Гость
2 часа
10/10, ЕГЭ 2005 года. Тогда это было ого-го.
Гость
4 минуты
Историю пишут победители, поэтому она искажена и неправдива. Считаю историю правильной только от СССР. До этого сплошной бред специально обученных людей.
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