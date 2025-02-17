На эти 10 вопросов по истории ответит любой школьник, но не взрослый. А вы справитесь?

Известная поговорка гласит: кто не помнит своего прошлого, тот обречен провалить наш тест по истории, не набрав в нем и трех баллов. Ведь в нем мы объединили десять вопросов из школьной программы, которые по большому счету не представляют большой сложности. Но только в том случае, если вы не прогуливали уроки и вынесли с них кое-что полезное. Давайте проверим, как часто вы на них вообще бывали.