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Образование тест Никто сходу не скажет, что означают эти 10 слов. Думаете, у вас получится?

Никто сходу не скажет, что означают эти 10 слов. Думаете, у вас получится?

Настало время проверить словарный запас

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1 комментарий
За вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое! | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЗа вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое! | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

За вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое!

Источник:

Считается, что в повседневной жизни взрослый человек использует от 1,5 до 3 тысяч слов. Разброс, конечно, приличный, но оба этих значения бесконечно далеки от богатства русского языка. В нем, по разным данным, от 131 тысячи до полумиллиона терминов. Чтобы узнать (мы даже не говорим про выучить) их все, жизни не хватит. Но хотя бы немного пополнить словарный запас можно запросто. Например, в этом нашем тесте. Думаете, вы знаете значения всех представленных в нем слов?

ТЕСТПройден 75 раз
1 / 10

Кого можно назвать скаредой?

  • Жадного человека

  • Щедрого человека

  • Глупого человека

  • Человека, который слишком высокого мнения о себе

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Комментарии
1
Гость
26 минут
Мол это понятно,сооружение от волн,но почему так называют торговые центры,например в Паттайе или Пафосе встречал.
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