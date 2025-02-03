Вы главный ум страны или вам в науку вход закрыт? Тест для настоящих ученых

Как будто нам было недостаточно уже имеющихся диктантов, как в России придумали новый — научный. В нем будут вопросы, посвященные истории и развитию науки и техники, а для ответа на них, обещают организаторы, не потребуется специальных знаний, достаточно будет логического мышления и умения рассуждать. Это мы проверим 7 февраля, а прямо сейчас можем немного потренироваться и выяснить, готовы ли вы к научному диктанту.