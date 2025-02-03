Вы главный ум страны или вам в науку вход закрыт? Тест для настоящих ученых

Как будто нам было недостаточно уже имеющихся диктантов, как в России придумали новый — научный. В нем будут вопросы, посвященные истории и развитию науки и техники, а для ответа на них, обещают организаторы, не потребуется специальных знаний, достаточно будет логического мышления и умения рассуждать. Это мы проверим 7 февраля, а прямо сейчас можем немного потренироваться и выяснить, готовы ли вы к научному диктанту.
Сколько костей в теле акулы?
124
208
312
Ни одной
Этот русский ученый изобрел уникальный микроскоп, разработал модель моста через Неву, прототип семафора и многое другое, а его имя стало нарицательным при обозначении смекалки и таланта.
Иван Кулибин
Игорь Сикорский
Александр Лодыгин
Михаил Цвет
Благодаря этому человеку представления людей о работе Солнечной системы значительно изменились. Он предположил, что Земля не является центром Вселенной, а Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Назовете имя этого человека?
Галилео Галилей
Константин Циолковский
Николай Коперник
Исаак Ньютон
Какая планета быстрее всех вращается вокруг собственной оси, совершая полный оборот всего за 10 часов?
Марс
Нептун
Меркурий
Юпитер
3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2» в космос запустили первое животное, выведенное на орбиту Земли. Как звали это животное?
Хэм
Лайка
Белка
Стрелка
Где больше всего потовых желез?
На ладонях и ступнях
На подмышках и лбу
На спине и подмышках
На ступнях и затылке
Сколько времени (хотя бы примерно) нужно солнечному свету, чтобы достичь Земли?
500 секунд
800 секунд
8 минут
12 минут
Какая вода замерзает быстрее — горячая или холодная?
Горячая
Холодная
Одинаково
На какой из перечисленных планет можно встретить гору Олимп?
Меркурий
Марс
Уран
Сатурн
Назовите выдающегося русского ученого, который добился открытия первого в России высшего учебного заведения?
Дмитрий Менделеев
Николай Пирогов
Константин Циолковский
Михаил Ломоносов