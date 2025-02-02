Редкий географ ответит на половину вопросов этого теста — а вам слабо?

Мы точно знаем, что столица России — Москва, главный город США — Вашингтон, а Пекин — центр притяжения Китая. Но разбираетесь ли вы так же хорошо в других государствах? Или, собираясь, например, посетить столицу Турции, приедете в Стамбул?
Разомнемся на чем попроще. Назовите столицу Таиланда
Пхукет
Бангкок
Паттайя
Чианграй
Какой город — столица Афганистана?
Кандагар
Джелалабад
Кундуз
Кабул
Тегеран — это столица какого государства?
Ирак
Иран
Кувейт
Это не столица
Если вы оказались в Могадишо, то в какой вы стране?
Сомали
Йемен
Гвинея
Папуа — Новая Гвинея
Может, вы и столицу Гренады назовете?
Сент-Джонс
Сан-Сальвадор
Сент-Джорджес
Сан-Хосе
А столицу Австралии?
Сидней
Мельбурн
Брисбен
Канберра
Если Триполи, то…
Ливия
Боливия
Гренада
Гондурас
А в Канаде как столица называется?
Ванкувер
Оттава
Монреаль
Квебек
Уругвай, Уругвай — кого хочешь выбирай. Но сперва давайте выберем его столицу.
Монтевидео
Тринидад
Белья-Уньон
Пасо-Карраско
Ну и раз уж мы говорили о Турции, давайте назовем и ее столицу.
Стамбул
Анкара
Ардаган
Текирдаг