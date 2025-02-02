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Образование тест Редкий географ ответит на половину вопросов этого теста — а вам слабо?

Редкий географ ответит на половину вопросов этого теста — а вам слабо?

Попробуйте назвать страну по ее столице

157
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Можно бесконечно крутить глобус, но так и не найти правильного ответа | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМожно бесконечно крутить глобус, но так и не найти правильного ответа | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Можно бесконечно крутить глобус, но так и не найти правильного ответа

Источник:

Мы точно знаем, что столица России — Москва, главный город США — Вашингтон, а Пекин — центр притяжения Китая. Но разбираетесь ли вы так же хорошо в других государствах? Или, собираясь, например, посетить столицу Турции, приедете в Стамбул?

ТЕСТПройден 27 раз
1 / 10

Разомнемся на чем попроще. Назовите столицу Таиланда

  • Пхукет

  • Бангкок

  • Паттайя

  • Чианграй

2 / 10

Какой город — столица Афганистана?

  • Кандагар

  • Джелалабад

  • Кундуз

  • Кабул

3 / 10

Тегеран — это столица какого государства?

  • Ирак

  • Иран

  • Кувейт

  • Это не столица

4 / 10

Если вы оказались в Могадишо, то в какой вы стране?

  • Сомали

  • Йемен

  • Гвинея

  • Папуа — Новая Гвинея

5 / 10

Может, вы и столицу Гренады назовете?

  • Сент-Джонс

  • Сан-Сальвадор

  • Сент-Джорджес

  • Сан-Хосе

6 / 10

А столицу Австралии?

  • Сидней

  • Мельбурн

  • Брисбен

  • Канберра

7 / 10

Если Триполи, то…

  • Ливия

  • Боливия

  • Гренада

  • Гондурас

8 / 10

А в Канаде как столица называется?

  • Ванкувер

  • Оттава

  • Монреаль

  • Квебек

9 / 10

Уругвай, Уругвай — кого хочешь выбирай. Но сперва давайте выберем его столицу.

  • Монтевидео

  • Тринидад

  • Белья-Уньон

  • Пасо-Карраско

10 / 10

Ну и раз уж мы говорили о Турции, давайте назовем и ее столицу.

  • Стамбул

  • Анкара

  • Ардаган

  • Текирдаг

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