Редкий географ ответит на половину вопросов этого теста — а вам слабо?

Можно бесконечно крутить глобус, но так и не найти правильного ответа

Мы точно знаем, что столица России — Москва, главный город США — Вашингтон, а Пекин — центр притяжения Китая. Но разбираетесь ли вы так же хорошо в других государствах? Или, собираясь, например, посетить столицу Турции, приедете в Стамбул?