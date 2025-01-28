НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,13
EUR 102,75
Изменится погода
Что будет в доме с атлантами
Объяснились за бизнес-авто
Что строят в Ярославле
Избиение на остановке
Ярославцы ответили Губерниеву
Ликвидируют городскую прокуратуру
Проблемы с электробусами
Обзор на «легкое метро»
Как отдохнуть зимой по-русски
Образование Когда сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году: важные даты в двух картинках

Когда сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году: важные даты в двух картинках

Школьники смогут воспользоваться резервными днями для сдачи экзаменов

237
1 комментарий

Выпускники 9-х и 11-х классов активно готовятся к сдаче экзаменов

Источник:

Череда сдачи выпускных экзаменов у девяти- и одиннадцатиклассников стартует через два месяца. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется уже с 21 марта, а ОГЭ — с 22 апреля. Даты определило Минпросвещения России. Публикуем подробное расписание сдачи экзаменов в 2025 году.

Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ в три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (с 2 сентября).

В досрочный период право сдать экзамены есть у выпускников, которые освоили учебную программу раньше времени. Для допуска у них должны отсутствовать академические задолженности, получен зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы.
Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.

По уважительным причинам школьники смогут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Экзамены у девятиклассников начнутся с 21 мая

Источник:

Три периода предусмотрены и для сдачи ЕГЭ: с 21 марта (досрочный), с 23 мая (основной), с 4 сентября (дополнительный). Помимо этого, есть возможность сдать экзамены в резервные дни. На это могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день проведения экзамена или сдавали в это время другой предмет.

Еще есть дополнительные дни — 3 и 4 июля. В эти даты можно пересдать один из экзаменов и улучшить свой результат для поступления в вуз.

Выпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов

Источник:

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

ПО ТЕМЕ
Школа Выпускник Экзамены Минпросвещения РФ ГИА ЕГЭ ОГЭ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
Рожать и отдавать жизнь можно и без ЕГЭ, пора его отменить и запретить выезжать из мест рождения
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление