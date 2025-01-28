Когда сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году: важные даты в двух картинках

Череда сдачи выпускных экзаменов у девяти- и одиннадцатиклассников стартует через два месяца. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется уже с 21 марта, а ОГЭ — с 22 апреля. Даты определило Минпросвещения России. Публикуем подробное расписание сдачи экзаменов в 2025 году.
Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ в три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (с 2 сентября).
В досрочный период право сдать экзамены есть у выпускников, которые освоили учебную программу раньше времени. Для допуска у них должны отсутствовать академические задолженности, получен зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы.
Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.
По уважительным причинам школьники смогут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.
Три периода предусмотрены и для сдачи ЕГЭ: с 21 марта (досрочный), с 23 мая (основной), с 4 сентября (дополнительный). Помимо этого, есть возможность сдать экзамены в резервные дни. На это могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день проведения экзамена или сдавали в это время другой предмет.
Еще есть дополнительные дни — 3 и 4 июля. В эти даты можно пересдать один из экзаменов и улучшить свой результат для поступления в вуз.
Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.