Язык сломаешь! Эти 10 слов все произносят неправильно — вы лучше всех?

Порой русский язык — это сложная проверка на прочность. Мы вроде бы выучили, чем отличаются торты́ от то́ртов, но слов, в которых не так-то просто верно поставить ударение с первого раза, куда больше. А вам режет слух, когда кто-то произносит ударения неправильно, или вы не видите никаких ошибок и сами порой их с легкостью допускаете? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.
Где поставите ударение?
На новорождённого надели шапочку.
На новоро́жденного надели шапочку.
Возможны оба варианта.
Как произнести правильно?
Мужчина сверли́т дрелью стену.
Мужчина све́рлит дрелью стену.
Возможны оба варианта.
Какой вариант допустим в нормативной речи?
Дви́гатели этого типа сложно ремонтировать.
Двигателя́ этого типа сложно ремонтировать.
Возможны оба варианта.
А здесь как сказать грамотно?
Он заворо́женно смотрел на огонь.
Он заворожённо смотрел на огонь.
Возможны оба варианта.
Найдите правильное произношение.
Ты словно мори́шь меня голодом.
Ты словно мо́ришь меня голодом.
Возможны оба варианта.
Где верный вариант?
О́тдал свои долги кредитору
Отда́л свои долги кредитору.
Возможны оба варианта.
Как скажете?
Девушка надела красивую туни́ку.
Девушка надела красивую ту́нику.
Возможны оба варианта.
Выберите, где ударение стоит правильно.
Вам нужен кабинет флюорогра́фии.
Вам нужен кабинет флюорографи́и.
Возможны оба варианта.
А где ударение стоит неправильно?
На сухую траву упала и́скра от костра.
На сухую траву упала искра́ от костра.
Возможны оба варианта.
И последний, самый сложный вопрос: куда нужно ставить ударение?
Искони́, то есть с незапамятных времен.
И́скони, то есть с незапамятных времен.
Иско́ни, то есть с незапамятных времен.