Язык сломаешь! Эти 10 слов все произносят неправильно — вы лучше всех?

Порой русский язык — это сложная проверка на прочность. Мы вроде бы выучили, чем отличаются торты́ от то́ртов, но слов, в которых не так-то просто верно поставить ударение с первого раза, куда больше. А вам режет слух, когда кто-то произносит ударения неправильно, или вы не видите никаких ошибок и сами порой их с легкостью допускаете? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.