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Образование тест Язык сломаешь! Эти 10 слов все произносят неправильно — вы лучше всех?

Язык сломаешь! Эти 10 слов все произносят неправильно — вы лучше всех?

Тогда попробуйте верно расставить ударения

322
1 комментарий

Каждый раз, когда ошибаешься с ударением, где-то грустит один филолог

Источник:

Порой русский язык — это сложная проверка на прочность. Мы вроде бы выучили, чем отличаются торты́ от то́ртов, но слов, в которых не так-то просто верно поставить ударение с первого раза, куда больше. А вам режет слух, когда кто-то произносит ударения неправильно, или вы не видите никаких ошибок и сами порой их с легкостью допускаете? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

ТЕСТПройден 81 раз
1 / 10

Где поставите ударение?

  • На новорождённого надели шапочку.

  • На новоро́жденного надели шапочку.

  • Возможны оба варианта.

2 / 10

Как произнести правильно?

  • Мужчина сверли́т дрелью стену.

  • Мужчина све́рлит дрелью стену.

  • Возможны оба варианта.

3 / 10

Какой вариант допустим в нормативной речи?

  • Дви́гатели этого типа сложно ремонтировать.

  • Двигателя́ этого типа сложно ремонтировать.

  • Возможны оба варианта.

4 / 10

А здесь как сказать грамотно?

  • Он заворо́женно смотрел на огонь.

  • Он заворожённо смотрел на огонь.

  • Возможны оба варианта.

5 / 10

Найдите правильное произношение.

  • Ты словно мори́шь меня голодом.

  • Ты словно мо́ришь меня голодом.

  • Возможны оба варианта.

6 / 10

Где верный вариант?

  • О́тдал свои долги кредитору

  • Отда́л свои долги кредитору.

  • Возможны оба варианта.

7 / 10

Как скажете?

  • Девушка надела красивую туни́ку.

  • Девушка надела красивую ту́нику.

  • Возможны оба варианта.

8 / 10

Выберите, где ударение стоит правильно.

  • Вам нужен кабинет флюорогра́фии.

  • Вам нужен кабинет флюорографи́и.

  • Возможны оба варианта.

9 / 10

А где ударение стоит неправильно?

  • На сухую траву упала и́скра от костра.

  • На сухую траву упала искра́ от костра.

  • Возможны оба варианта.

10 / 10

И последний, самый сложный вопрос: куда нужно ставить ударение?

  • Искони́, то есть с незапамятных времен.

  • И́скони, то есть с незапамятных времен.

  • Иско́ни, то есть с незапамятных времен.

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Комментарии
1
Гость
8 минут
По искре спорно: Искра у костра, искрА в двигателе
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