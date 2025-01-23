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Образование тест Тест для настоящих эрудитов: только 3 из 10 верно ответят на все вопросы

Тест для настоящих эрудитов: только 3 из 10 верно ответят на все вопросы

А вы в их числе? Проверьте себя

576
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Ваш интеллект готов к новым высотам?

Источник:

Хранить все на свете знания — привилегия справочников и энциклопедий. Но чем мы хуже? К счастью, проверить свою близость к званию главного знатока может каждый из нас. Если вы настоящий эрудит, вам не составит труда правильно ответить на все вопросы нашего теста. А если нет — ну что ж, никто же не идеален. Готовы блеснуть умом?

ТЕСТПройден 198 раз
1 / 10

Назовите самое быстрорастущее растение.

  • Бамбук

  • Плющ

  • Эвкалипт

  • Клен

2 / 10

Какая река самая длинная в Европе?

  • Дунай

  • Волга

  • Москва

  • Рейн

3 / 10

Какое животное кричит громче реактивного самолета?

  • Ревун

  • Слон

  • Синий кит

  • Лев

4 / 10

Назовите самый легкий металл.

  • Литий

  • Гелий

  • Алюминий

  • Никель

5 / 10

Какой плод на самом деле ягода?

  • Клубника

  • Вишня

  • Черешня

  • Банан

6 / 10

Какие клетки крови отвечают за иммунитет?

  • Лейкоциты

  • Тромбоциты

  • Фагоциты

  • Эритроциты

7 / 10

Какой город построен на берегу Японского моря?

  • Шанхай

  • Владивосток

  • Гонконг

  • Токио

8 / 10

Сколько обычно лучей у снежинки?

  • 4

  • 6

  • 8

  • 10

9 / 10

Что такое митенка?

  • Ручка сковороды

  • Кухонная прихватка

  • Метелка для смахивания пыли

  • Перчатка

10 / 10

Как называют условную линию, разделяющую день и ночь на планете?

  • Меридиан

  • Экватор

  • Терминатор

  • Полюс

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Тест Эрудиция Эрудит Знатоки Интеллект Образование Знания Школьные знания Гений Развлечение
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