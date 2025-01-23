Тест для настоящих эрудитов: только 3 из 10 верно ответят на все вопросы

Хранить все на свете знания — привилегия справочников и энциклопедий. Но чем мы хуже? К счастью, проверить свою близость к званию главного знатока может каждый из нас. Если вы настоящий эрудит, вам не составит труда правильно ответить на все вопросы нашего теста. А если нет — ну что ж, никто же не идеален. Готовы блеснуть умом?