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Образование тест Портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Спорим, сегодня вы и не вспомните, кто это?

Портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Спорим, сегодня вы и не вспомните, кто это?

Смотреть надо было не в учебник, а на стены!

374
4 комментария

Они видели наши успехи и промахи, но после школы о них все забывают

Источник:

«За первой партой сидят только самые умные» — мы раскусили, откуда пошел этот миф. И нет, дело не в том, что отличников, как магнитом, тянет к учительскому столу. На самом деле они сразу знали, что мы подготовим для них этот тест, и заранее садились поближе к портретам на стене и в подробностях их рассматривали. Проверим, поможет ли это первопарточникам или, где бы ни сидел, после школы начисто всё стирается из памяти.

ТЕСТПройден 97 раз
1 / 10

Что за статный мужчина изображен на портрете?

  • Франц Петер Шуберт (1797–1828)

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

  • Жорж Бизе (1838–1875)

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

2 / 10

А кто этот молодой человек?

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

  • Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

  • Антонио Вивальди (1678–1741)

  • Фредерик Шопен (1810–1849)

3 / 10

А этого композитора, думаем, вы быстро узнаете.

  • Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759)

  • Антонио Вивальди (1678–1741)

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

4 / 10

Его композицию слышал каждый россиянин благодаря рекламе «Ростелекома», но знаете ли вы его в лицо?

  • Франц Шуберт (1797–1828)

  • Петр Ильич Чайковский (1840–1893)

  • Фредерик Шопен (1810–1849)

  • Эдвард Григ (1843–1907)

5 / 10

Какого композитора называли Грибок за его плотное телосложение и низкий рост?

  • Франц Шуберт (1797–1828)

  • Никколо Паганини (1782–1840)

  • Иоганн Штраус (1825–1899)

  • Петр Ильич Чайковский (1840–1893)

6 / 10

Мужчина на картине не только композитор, но еще и сказочник, узнали его?

  • Петр Ильич Чайковский (1840–1893)

  • Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894)

  • Николай Римский-Корсаков (1844–1908)

  • Михаил Иванович Глинка (1804–1857)

7 / 10

А этот композитор был хорошим другом Пушкина, но так ли легко вы его узнаете как русского поэта?

  • Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)

  • Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)

  • Михаил Иванович Глинка (1804–1857)

  • Жорж Бизе (1838–1875)

8 / 10

А кто этот человек?

  • Никколо Паганини (1782–1840)

  • Антонио Сальери (1750–1825)

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

  • Антонио Вивальди (1678–1741)

9 / 10

Чей это портрет?

  • Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943)

  • Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887)

  • Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987)

  • Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953)

10 / 10

Узнали композитора?

  • Иоганнес Брамс (1833–1897)

  • Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)

  • Иоганн Штраус (1825–1899)

  • Петр Ильич Чайковский (1840–1893)

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Комментарии
4
Инженер1
27 минут
10/10 чего вы строчите? Уточните, в какой каждой школе эти портреты висели? Только в музыкашке. Кстати, не ходил в музыкашку ни разу. Рахманинов мог за Керенского сойти.
Гость
22 минуты
Кто все эти люди?
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