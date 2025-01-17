Портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Спорим, сегодня вы и не вспомните, кто это?

«За первой партой сидят только самые умные» — мы раскусили, откуда пошел этот миф. И нет, дело не в том, что отличников, как магнитом, тянет к учительскому столу. На самом деле они сразу знали, что мы подготовим для них этот тест, и заранее садились поближе к портретам на стене и в подробностях их рассматривали. Проверим, поможет ли это первопарточникам или, где бы ни сидел, после школы начисто всё стирается из памяти.
Что за статный мужчина изображен на портрете?
Франц Петер Шуберт (1797–1828)
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
Жорж Бизе (1838–1875)
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
А кто этот молодой человек?
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
Антонио Вивальди (1678–1741)
Фредерик Шопен (1810–1849)
А этого композитора, думаем, вы быстро узнаете.
Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
Георг Фридрих Гендель (1685–1759)
Антонио Вивальди (1678–1741)
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
Его композицию слышал каждый россиянин благодаря рекламе «Ростелекома», но знаете ли вы его в лицо?
Франц Шуберт (1797–1828)
Петр Ильич Чайковский (1840–1893)
Фредерик Шопен (1810–1849)
Эдвард Григ (1843–1907)
Какого композитора называли Грибок за его плотное телосложение и низкий рост?
Франц Шуберт (1797–1828)
Никколо Паганини (1782–1840)
Иоганн Штраус (1825–1899)
Петр Ильич Чайковский (1840–1893)
Мужчина на картине не только композитор, но еще и сказочник, узнали его?
Петр Ильич Чайковский (1840–1893)
Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894)
Николай Римский-Корсаков (1844–1908)
Михаил Иванович Глинка (1804–1857)
А этот композитор был хорошим другом Пушкина, но так ли легко вы его узнаете как русского поэта?
Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)
Михаил Иванович Глинка (1804–1857)
Жорж Бизе (1838–1875)
А кто этот человек?
Никколо Паганини (1782–1840)
Антонио Сальери (1750–1825)
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
Антонио Вивальди (1678–1741)
Чей это портрет?
Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943)
Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887)
Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987)
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953)
Узнали композитора?
Иоганнес Брамс (1833–1897)
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)
Иоганн Штраус (1825–1899)
Петр Ильич Чайковский (1840–1893)