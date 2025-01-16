А вы хорошо знаете историю России? Сложный тест для самых умных

История России — это целый калейдоскоп событий, людей и изменений. От первых славянских поселений до крупнейшей мировой державы, от Киевской Руси до Российской Федерации, история России полна великих побед и трагических поражений, революций, реформ и непростых решений. Вот видите, рассказывая обо всем этом, легко можно сорваться на стихи. Но сейчас не о них. А о десятке вопросов, правильно ответить на которые смогут только настоящие знатоки.
Помните даты начала и окончания Великой Отечественной войны?
22 июля 1941-го — 28 мая 1945-го
1 сентября 1939-го — 9 мая 1945-го
22 июня 1941-го — 18 июля 1946-го
22 июня 1941-го — 9 мая 1945-го
В каком году прошли Олимпийские игры в Москве?
1980
1977
1982
1969
При правлении какого князя произошел разгром Хазарского каганата?
Святослав
Владимир
Ярослав Мудрый
Мстислав
Через какую из этих рек проходил торговый путь «из варяг в греки»?
Волга
Дунай
Вена
Днепр
Что сделало Временное правительство 14 сентября 1917 года?
Распустило Учредительное собрание
Провозгласило Российскую империю Российской республикой
Завершило революцию мирным путем
Приняло закон о свободе собраний и союзов
Кто находился во главе Совета народных комиссаров с момента его создания?
Иосиф Сталин
Лев Троцкий
Владимир Ленин
Лавр Корнилов
Кто провел первую налоговую реформу в русских землях и установил уроки и погосты?
Княгиня Ольга
Ярослав Мудрый
Князь Рюрик
Владимир Мономах
Какое из перечисленных событий произошло после Первой мировой войны?
Октябрьская революция
Введение Новой экономической политики
Русско-японская война
Подписание Портсмутского мира
Что провозглашало Беловежское соглашение?
Создание СССР
Отделение РСФСР
Образование СНГ
Нет правильного ответа
Как назывался период, когда у власти находился Леонид Брежнев?
Оттепель
Легкое время
Тяжелые времена
Эпоха застоя