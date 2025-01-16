А вы хорошо знаете историю России? Сложный тест для самых умных

История России — это целый калейдоскоп событий, людей и изменений. От первых славянских поселений до крупнейшей мировой державы, от Киевской Руси до Российской Федерации, история России полна великих побед и трагических поражений, революций, реформ и непростых решений. Вот видите, рассказывая обо всем этом, легко можно сорваться на стихи. Но сейчас не о них. А о десятке вопросов, правильно ответить на которые смогут только настоящие знатоки.