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Образование тест Невыполнимый тест по географии: редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10

Невыполнимый тест по географии: редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10

А вы относитесь к знатокам географии или к тем, кто только глобус и видел?

229
2 комментария

Ответы на многие вопросы из этого теста вы можете найти на глобусе, но одного этого будет недостаточно

Источник:

Кажется, мир вокруг слишком огромен, чтобы знать о нем всё на свете. Но мы совершенно не сомневаемся в наших читателях, которые из раза в раз с легкостью справляются с самыми разными задачами. Или география — ваше слабое место? У нас есть 10 вопросов, которые помогут выяснить, есть ли пробелы в ваших географических знаниях.

ТЕСТПройден 46 раз
1 / 10

В какой из перечисленных стран нет официального языка на федеральном уровне?

  • Папуа — Новая Гвинея

  • Канада

  • США

  • Венгрия

2 / 10

Всем известен континент Европа. А что такое Мини-Европа?

  • Мини-континент

  • Музей

  • Детский футбольный кубок

  • Парк миниатюр

3 / 10

Какому российскому городу посвятил вальс Иоганн Штраус?

  • Москва

  • Санкт-Петербург

  • Волгоград

  • Великий Новгород

4 / 10

Что можно поджарить над жерлом вулкана Кастрюля, расположенного на Камчатке?

  • Яичницу

  • Картошку

  • Да над ним можно суп сварить!

  • Ничего

5 / 10

Еще один вулканический вопрос — где расположен Везувий?

  • В Южной Италии

  • В Западной Африке

  • В Северной Корее

  • В Восточной Азии

6 / 10

⁠На какой высоте над уровнем моря находится самая высокая точка Земли?

  • 6947 метров

  • 8142 метра

  • 8848 метров

  • 9124 метра

7 / 10

В этом вопросе вам сперва нужно выявить закономерность, с которой появились в ответах города и страны, а потом найти лишнюю пару. Справитесь?

  • Словения — Любляна

  • Казахстан — Алма-Ата

  • Ирландия — Дублин

  • Норвегия — Осло

8 / 10

А в этих вариантах найдете лишний?

  • Флигели

  • Рагдан

  • Балтийская коса

  • Плоский Толбачик

9 / 10

Какой регион России граничит сразу с тремя европейскими странами?

  • Псковская область

  • Смоленская область

  • Ленинградская область

  • Новгородская область

10 / 10

Какой из этих городов не стоит на Оби?

  • Стрежевой

  • Ржев

  • Колпашево

  • Нефтеюганск

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Комментарии
2
Гость
1 час
Сколько ещё исконно царских земель, на много поколений вперёд хватит освобождать!
Гость
1 час
Большой набор ненужных знаний не имеет к уму никакого отношения. Скорее, наоборот.
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