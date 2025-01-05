Невыполнимый тест по географии: редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10

Кажется, мир вокруг слишком огромен, чтобы знать о нем всё на свете. Но мы совершенно не сомневаемся в наших читателях, которые из раза в раз с легкостью справляются с самыми разными задачами. Или география — ваше слабое место? У нас есть 10 вопросов, которые помогут выяснить, есть ли пробелы в ваших географических знаниях.
В какой из перечисленных стран нет официального языка на федеральном уровне?
Папуа — Новая Гвинея
Канада
США
Венгрия
Всем известен континент Европа. А что такое Мини-Европа?
Мини-континент
Музей
Детский футбольный кубок
Парк миниатюр
Какому российскому городу посвятил вальс Иоганн Штраус?
Москва
Санкт-Петербург
Волгоград
Великий Новгород
Что можно поджарить над жерлом вулкана Кастрюля, расположенного на Камчатке?
Яичницу
Картошку
Да над ним можно суп сварить!
Ничего
Еще один вулканический вопрос — где расположен Везувий?
В Южной Италии
В Западной Африке
В Северной Корее
В Восточной Азии
На какой высоте над уровнем моря находится самая высокая точка Земли?
6947 метров
8142 метра
8848 метров
9124 метра
В этом вопросе вам сперва нужно выявить закономерность, с которой появились в ответах города и страны, а потом найти лишнюю пару. Справитесь?
Словения — Любляна
Казахстан — Алма-Ата
Ирландия — Дублин
Норвегия — Осло
А в этих вариантах найдете лишний?
Флигели
Рагдан
Балтийская коса
Плоский Толбачик
Какой регион России граничит сразу с тремя европейскими странами?
Псковская область
Смоленская область
Ленинградская область
Новгородская область
Какой из этих городов не стоит на Оби?
Стрежевой
Ржев
Колпашево
Нефтеюганск