Каждый третий завалится: этот тест на эрудицию пройдут только самые умные

Когда «Самоцветы» пели о том, что мир не прост, совсем не прост, они даже и не подозревали насколько. А всё почему? А всё потому, что интернета в СССР не было. И музыканты не могли пройти наши тесты чисто с технической точки зрения. Но вам, в отличие от «Самоцветов», повезло куда больше. Ведь всего за считаные минуты вы можете проверить, насколько глубоки ваши знания. А если они окажутся на мели — открыть для себя что-то новое. (Ну и поздравляем: сегодня вы полдня будете напевать песню «Всё, что в мире есть у меня» — зря мы ее, что ли, вспомнили.)
Ладно, в СССР интернета не было, это мы поняли. Но когда он появился вообще впервые?
В 1969 году
В 1982 году
В 1992 году
В 1995 году
Как вы поняли, СССР распался раньше, чем российский человек познакомился с интернетом. Но в каком году распался Союз?
В 1989
В 1990
В 1991
В 1992
От интернета — к более духовному и душевному. В какой стране впервые додумались пить чай?
Индия
Китай
Англия
Грузия
Какая страна колонизировала и покорила территории, где сейчас находятся США?
Испания
Франция
Португалия
Великобритания
Какая книга самая продаваемая в мире?
«Гарри Поттер»
Библия
«Маленький принц»
«Война и мир»
В какой стране придумали канализацию?
В Италии
В Греции
В Турции
В Испании
Когда в России впервые перевели часы?
В 1918 году
В 1930 году
В 1961 году
В 1991 году
Какой населенный пункт получил название «Город тысячи и одной ночи» по мотивам одноименного произведения?
Стамбул
Багдад
Тегеран
Каир
Какой конфликт закончился подписанием Версальского договора?
Первая мировая война
Вторая мировая война
Крымская война
Великая Отечественная война
Какой напиток изначально продавался как лекарство?
«Фанта»
«Пепси»
«Кока-Кола»
«Швепс»