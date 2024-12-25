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Каждый третий завалится: этот тест на эрудицию пройдут только самые умные

Думаете, вы знаете о нашем мире всё на свете?

630
6 комментариев

Будьте готовы к тому, что, отвечая на некоторые вопросы, вам придется глубоко призадуматься

Источник:

Когда «Самоцветы» пели о том, что мир не прост, совсем не прост, они даже и не подозревали насколько. А всё почему? А всё потому, что интернета в СССР не было. И музыканты не могли пройти наши тесты чисто с технической точки зрения. Но вам, в отличие от «Самоцветов», повезло куда больше. Ведь всего за считаные минуты вы можете проверить, насколько глубоки ваши знания. А если они окажутся на мели — открыть для себя что-то новое. (Ну и поздравляем: сегодня вы полдня будете напевать песню «Всё, что в мире есть у меня» — зря мы ее, что ли, вспомнили.)

ТЕСТПройден 196 раз
1 / 10

Ладно, в СССР интернета не было, это мы поняли. Но когда он появился вообще впервые?

  • В 1969 году

  • В 1982 году

  • В 1992 году

  • В 1995 году

2 / 10

Как вы поняли, СССР распался раньше, чем российский человек познакомился с интернетом. Но в каком году распался Союз?

  • В 1989

  • В 1990

  • В 1991

  • В 1992

3 / 10

От интернета — к более духовному и душевному. В какой стране впервые додумались пить чай?

  • Индия

  • Китай

  • Англия

  • Грузия

4 / 10

Какая страна колонизировала и покорила территории, где сейчас находятся США?

  • Испания

  • Франция

  • Португалия

  • Великобритания

5 / 10

Какая книга самая продаваемая в мире?

  • «Гарри Поттер»

  • Библия

  • «Маленький принц»

  • «Война и мир»

6 / 10

В какой стране придумали канализацию?

  • В Италии

  • В Греции

  • В Турции

  • В Испании

7 / 10

Когда в России впервые перевели часы?

  • В 1918 году

  • В 1930 году

  • В 1961 году

  • В 1991 году

8 / 10

Какой населенный пункт получил название «Город тысячи и одной ночи» по мотивам одноименного произведения?

  • Стамбул

  • Багдад

  • Тегеран

  • Каир

9 / 10

Какой конфликт закончился подписанием Версальского договора?

  • Первая мировая война

  • Вторая мировая война

  • Крымская война

  • Великая Отечественная война

10 / 10

Какой напиток изначально продавался как лекарство?

  • «Фанта»

  • «Пепси»

  • «Кока-Кола»

  • «Швепс»

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Комментарии
6
Инженер1
3 часа
9/10. Куда перевели часы впервые?
Гость
1 час
Какая страна колонизировала и покорила территории, где сейчас находятся США? Верного ответа нет, ибо до Британии там уже кое-кто был. Но об этом вам в учебниках не расскажут. Низзя.
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