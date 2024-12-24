На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки?
Забурившись в школьную библиотеку, мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке) и эти 11 вопросов, на которые предлагаем ответить вам. Давайте проверим, что вы запомнили из школьной программы. Или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело?
А слабо проверить свои знания по другим школьным предметам? У нас для вас есть и другие тесты:
кто был первым русским царем, помните? Попробуйте ответить на 10 простых вопросов по истории;
даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, а у вас получится?
ярославцы, у вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Тест по русскому языку;
эта задачка для третьеклашек вводит взрослых в ступор.