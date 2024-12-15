Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, у вас получится?

Мы попросили тех, кто не справился с этим тестом, слепить глобус, и вот что из этого вышло

Иногда нам кажется, что мир слишком огромен, чтобы знать о нем всё подряд. Но то и дело находятся те, кто отвечает правильно на все вопросы наших тестов по географии. На этот раз мы решили придумать вопросы посложнее. Думаете, у вас получится их одолеть?