Вы умнее всех или самое слабое звено? Наши 12 вопросов расставят всех по своим местам

Включили мы тут случайно телевизор, и в очередной раз убедились, какие умные сейчас подрастают дети. Они моментально отвечают на такие вопросы, над которыми нам пришлось бы думать не одну минуту. Впечатлившись знаниями вундеркиндов из программы «Умнее всех» (12+), мы решили проверить, а сможете ли вы справиться с заданиями, которые подростки щелкают как орешки, и выбрали 12 вопросов, ответы на которые найдет не каждый взрослый. Ну что, готовы проверить себя?