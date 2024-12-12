Вы умнее всех или самое слабое звено? Наши 12 вопросов расставят всех по своим местам

Включили мы тут случайно телевизор, и в очередной раз убедились, какие умные сейчас подрастают дети. Они моментально отвечают на такие вопросы, над которыми нам пришлось бы думать не одну минуту. Впечатлившись знаниями вундеркиндов из программы «Умнее всех» (12+), мы решили проверить, а сможете ли вы справиться с заданиями, которые подростки щелкают как орешки, и выбрали 12 вопросов, ответы на которые найдет не каждый взрослый. Ну что, готовы проверить себя?
Кто такой пострел, который везде поспел?
Хулиган
Охотник
Озорник
Мошенник
Сколько бурлаков изображено на знаменитом полотне Ильи Репина?
8
9
10
11
Как звали любимого коня Александра Македонского?
Росинант
Буцефал
Обсидиан
Маренго
В какой стране был создан Wi-Fi?
Япония
Китай
Австралия
Россия
В чью честь получили свое название Канарские острова?
Птиц
Собак
Рыб
Кошек
Что впервые появилось в Лондоне в 1863 году?
Метрополитен
Лифт
Эскалатор
Рыба и картофель фри (фиш-энд-чипс)
Под каким именем прославился американский писатель Джон Гриффит Чейни?
Марк Твен
Эрнест Хемингуэй
Уильям Фолкнер
Джек Лондон
У какой страны два названия, одно из которых — Бхарат?
Таиланд
Индия
Вьетнам
Камбоджа
Какой французский писатель участвовал в наполеоновском походе на Москву в 1812 году?
Оноре де Бальзак
Жюль Верн
Стендаль
Пьер Гийота
Какое японское боевое искусство лишь однажды, в 2020 году, входило в программу Олимпийских игр?
Карате
Дзюдо
Айкидо
Джиу-джитсу
Какое занятие помогало Альберту Эйнштейну решать сложнейшие задачи в области физики?
Игра в шахматы
Игра на скрипке
Игра в теннис
Домино
Где находится гора Арарат?
Грузия
Армения
Турция
Иран