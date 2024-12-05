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Образование тест Никто не может найти ответы на эти 10 простых вопросов. Может, у вас получится?

Никто не может найти ответы на эти 10 простых вопросов. Может, у вас получится?

Настало время немного поломать голову

650
3 комментария

Только на нашей прямой линии вы получите ответы даже на самые странные вопросы

Источник:

Признавайтесь, как часто вам в голову ни с того ни с сего приходят вопросы, за ответами на которые приходится лезть в интернет? Нам — так постоянно. И если вам тоже, значит, нам точно по пути. Самые пытливые умы встречаются на познавательных электронных страницах Городских порталов. На этот раз, чтобы ответить на все 10 вопросов нашего развлекательно-познавательного теста, вам предстоит проявить не только силу знаний, но также внимательность и какую-никакую смекалку. Этого всего у вас предостаточно? Тогда поехали (и махнул рукой).

ТЕСТПройден 214 раз
1 / 10

Что получится, если смешать уксус с содой?

  • Вино

  • Взрыв

  • Шипучка

  • Зеленая пена

2 / 10

Сколько животных было в ковчеге у Моисея?

  • Около 20 тысяч

  • Не больше пары тысяч

  • 664

  • Нисколько

3 / 10

Сколько ребер у тетраэдра?

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

  • Семь

4 / 10

Какой формы Земля?

  • Диск

  • Геоид

  • Эллипс

  • Шар

5 / 10

Что делает кот ученый из «Лукоморья», когда идет налево?

  • Песнь заводит

  • Сказку говорит

  • Правду говорит

  • Всех заводит

6 / 10

Какое произведение в народе прозвали «Картина Репина „Приплыли“»?

  • «Бурлаки на Волге» Ильи Репина

  • «Грачи прилетели» Алексея Саврасова

  • «Похищение Европы» Валентина Серова

  • «Монахи. Не туда заехали» Льва Соловьева

7 / 10

Герои «Одиссеи» Гомера использовали для этого пчелиный воск. Несколько столетий спустя немецкие ученые добавили в конструкцию хлопчатобумажную ткань, пропитанную вазелином. В 1960 году появились модели этого из глины. Но самой удобной и эффективной считается модель из пены, созданная в 1972 году. О чем речь?

  • О берушах

  • О сосуде для вина

  • О скрабе для тела

  • О средстве для депиляции

8 / 10

Откуда и куда шел Лермонтов?

  • Из Архангельска в Москву

  • Из Петербурга в Москву

  • Из Пятигорска в Смоленск

  • Никуда он не шел

9 / 10

Кто такая Барбара Миллисент Робертс?

  • Подруга Клары Цеткин и Розы Люксембург

  • Кукла Барби

  • Это знаменитая мисс Марпл

  • Женщина, открывшая радиацию

10 / 10

Зачем астронавт Дэвид Скотт взял с собой в лунную миссию 1971 года молоток и перо?

  • Ремонтировать и писать

  • Колотить и щекотать

  • Чтобы сбросить их на Луну

  • Чтобы проверить, как они будут вести себя на космическом корабле

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Комментарии
3
Инженер1
2 часа
6 июня исполняется 90 лет астронавту Дэвиду Скотту, побывавшему на Луне. Но имя его связывают не только с этой космической экспедицией – тем более, что она была уже не первая, – но и со скандалом, который разразился вскоре после возвращения экипажа на Землю. Оказалось, чтобы подзаработать, члены миссии взяли на борт несколько сотен проштампованных почтовых конвертов, которые, таким образом, побывали не только в космосе, но и на Луне. Стоимость каждого конверта после благополучного приземления подскочила до небес.
Гость
2 часа
Заголовка потупее тоже больше не нашлось?
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