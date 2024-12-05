Никто не может найти ответы на эти 10 простых вопросов. Может, у вас получится?

Признавайтесь, как часто вам в голову ни с того ни с сего приходят вопросы, за ответами на которые приходится лезть в интернет? Нам — так постоянно. И если вам тоже, значит, нам точно по пути. Самые пытливые умы встречаются на познавательных электронных страницах Городских порталов. На этот раз, чтобы ответить на все 10 вопросов нашего развлекательно-познавательного теста, вам предстоит проявить не только силу знаний, но также внимательность и какую-никакую смекалку. Этого всего у вас предостаточно? Тогда поехали (и махнул рукой).