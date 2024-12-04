У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

Ученые-лингвисты подсчитали, что в русском языке около 500 тысяч слов, и с каждым годом их становится только больше. А сколько всего слов знаете вы? Проверьте свой лексикон — но будьте внимательны, не все термины в тесте настоящие! А в комментариях напишите, что у вас получилось.