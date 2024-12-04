НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

7 м/c,

с-з.

 758мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Упал астероид
Женщины, которые смогли
Выиграл приз на «Что? Где? Когда?»
Ярославцы возмутились скачку цен
Тарифы на проезд
Горящие туры на Новый год
Заложили деньги на мост
Незаконная пристройка у жилых домов
Кто строит новую Россию
Образование тест У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

Проверьте, могут ли вас ввести в ступор некоторые словечки

481
4 комментария

А вы пройдете этот лексический марафон от и до?

Источник:

Ученые-лингвисты подсчитали, что в русском языке около 500 тысяч слов, и с каждым годом их становится только больше. А сколько всего слов знаете вы? Проверьте свой лексикон — но будьте внимательны, не все термины в тесте настоящие! А в комментариях напишите, что у вас получилось.

ТЕСТПройден 137 раз
Тест на словарный запас русского языка
1 / 10

Начнем с простого. Знаете ли вы значение слова «тривиальный»?

  • Бытовой

  • Неоригинальный

  • Прямой

  • Гениальный

2 / 10

Что вам нужно заказать в испанском ресторане, если вы захотите попробовать блюдо из риса?

  • Паэлью

  • Лазанью

  • Эспадрилью

  • Ризотто

3 / 10

Что такое оттоманка?

  • Кровать с балдахином

  • Турецкая женщина

  • Диван

  • Восточные сладости

4 / 10

Где вам дадут касалетку?

  • В самолете

  • В ресторане

  • В галантерейном магазине

  • На корриде

5 / 10

А что такое фанаберия?

  • Суматоха

  • Приветственный марш

  • Кичливость

  • Причудливое видение

6 / 10

Где встречается пинакотека?

  • В баре за границей

  • В музеях

  • В Красном и Средиземном море

  • На дискотеках

7 / 10

Что значит фруксидатрить?

  • Очень сильно грустить, скатываясь в депрессию

  • Покрыться аллергической сыпью из-за фруктов

  • Заниматься изготовлением крепкого алкоголя из фруктов

  • Нет такого слова

8 / 10

Какой синоним у слова транспарентный?

  • Ровный

  • Прозрачный

  • Официальный

  • Правильный

9 / 10

Подберите антоним к слову «кандибобер»

  • Простота, скромность

  • Паркет

  • Травоядный

  • Потолок

10 / 10

Вас назвали маравихером, как на это отреагируете?

  • Очень расстроюсь — никогда ничего не крал

  • Отличный комплимент — я человек с безупречным вкусом

  • Это оскорбление нецензурным словом!

  • Сочту, что бизнесмен на старинный манер звучит неплохо

ПО ТЕМЕ
Слова Словари Русский язык Тест Образование Обучение Знания Школьные знания Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Это не русский язык ...
Гость
1 час
Действительно по русскому языку.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление