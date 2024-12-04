У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

Ученые-лингвисты подсчитали, что в русском языке около 500 тысяч слов, и с каждым годом их становится только больше. А сколько всего слов знаете вы? Проверьте свой лексикон — но будьте внимательны, не все термины в тесте настоящие! А в комментариях напишите, что у вас получилось.
Начнем с простого. Знаете ли вы значение слова «тривиальный»?
Бытовой
Неоригинальный
Прямой
Гениальный
Что вам нужно заказать в испанском ресторане, если вы захотите попробовать блюдо из риса?
Паэлью
Лазанью
Эспадрилью
Ризотто
Что такое оттоманка?
Кровать с балдахином
Турецкая женщина
Диван
Восточные сладости
Где вам дадут касалетку?
В самолете
В ресторане
В галантерейном магазине
На корриде
А что такое фанаберия?
Суматоха
Приветственный марш
Кичливость
Причудливое видение
Где встречается пинакотека?
В баре за границей
В музеях
В Красном и Средиземном море
На дискотеках
Что значит фруксидатрить?
Очень сильно грустить, скатываясь в депрессию
Покрыться аллергической сыпью из-за фруктов
Заниматься изготовлением крепкого алкоголя из фруктов
Нет такого слова
Какой синоним у слова транспарентный?
Ровный
Прозрачный
Официальный
Правильный
Подберите антоним к слову «кандибобер»
Простота, скромность
Паркет
Травоядный
Потолок
Вас назвали маравихером, как на это отреагируете?
Очень расстроюсь — никогда ничего не крал
Отличный комплимент — я человек с безупречным вкусом
Это оскорбление нецензурным словом!
Сочту, что бизнесмен на старинный манер звучит неплохо