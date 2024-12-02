Никто не помнит авторов этих великих произведений: думаете вы справитесь?

Есть такие книги, о которых знают все: фразы из них уже давно ушли в народ, герои стали персонажами анекдотов, а по самим историям снят не один фильм. И пока персонажи романов продолжают жить своей жизнью, авторы постепенно уходят в тень. А вы знаете, кто написал те самые известные книги?

