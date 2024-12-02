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Образование тест Никто не помнит авторов этих великих произведений: думаете вы справитесь?

Никто не помнит авторов этих великих произведений: думаете вы справитесь?

Сложный тест для самых начитанных

459
2 комментария

Подобрали не самые банальные произведения

Источник:

Есть такие книги, о которых знают все: фразы из них уже давно ушли в народ, герои стали персонажами анекдотов, а по самим историям снят не один фильм. И пока персонажи романов продолжают жить своей жизнью, авторы постепенно уходят в тень. А вы знаете, кто написал те самые известные книги?

ТЕСТПройден 182 раза
1 / 10

Кто написал популярную во всем мире книгу «Алиса в стране чудес»?

  • Льюис Кэрролл

  • Морис Сендак

  • Александр Пушкин

2 / 10

Все слышали о добром докторе Айболите, а кто автор этого детского произведения?

  • Самуил Маршак

  • Николай Носов

  • Корней Чуковский

3 / 10

Кто написал известную пьесу «Женитьба Бальзаминова»?

  • Александр Островский

  • Владимир Набоков

  • Константин Паустовский

4 / 10

А что насчет автора романа «Граф Монте-Кристо»?

  • Михаил Булгаков

  • Александр Дюма

  • Алексей Толстой

5 / 10

Назовете автора произведения «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке»?

  • Александр Пушкин

  • Василий Жуковский﻿

  • Эдуард Успенский

6 / 10

Все мы помним фильм «12 стульев» (6+), но кто написал роман, на основе которого снята кинолента?

  • Илья Ильф и Евгений Петров

  • Братья Аркадий и Борис Стругацкие

  • Козьма Прутков

7 / 10

Кто автор повести «Волшебник Изумрудного города»?

  • Ханс Кристиан Андерсен

  • Сергей Михалков

  • Александр Волков

8 / 10

Наверняка все помнят доброго персонажа — Дядю Степу. А кто создатель этого героя?

  • Агния Барто

  • Сергей Михалков

  • Самуил Маршак

9 / 10

Кому принадлежит произведение «Приключения Незнайки и его друзей»?

  • Николай Носов

  • Валентина Осеева

  • Владислав Крапивин

10 / 10

В Санкт-Петербурге ежегодно проводят фестиваль «Алые паруса». Праздник назван в честь одноименной повести-феерии, а кто ее автор?

  • Евгений Замятин

  • Оскар Уайльд

  • Александр Грин

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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Нет бы сделали викторину по обещаниям. Какие обещалки были в каком году от одного вещателя.
Гость
1 час
Слишком просто 10/10
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