«Успела разочароваться за год». Молодой педагог — откровенно о работе в школе

Чтобы разочароваться в профессии педагога, иногда достаточно пару месяцев поработать в школе Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Многие заботливые родители, возвращаясь с работы, спрашивают у детей: «Как дела в школе?» Но более развернутый (и экспрессивный) ответ на этот вопрос могут дать другие люди — учителя.

Наши коллеги из E1.RU спросили у молодого педагога из Екатеринбурга, каково быть учителем в 2024 году. Ее откровенный монолог о зарплатах, обязанностях и несовершенстве образования публикуем на правах анонимности. Далее — от первого лица.

С раннего детства я мечтала стать учителем. Всегда хотела помогать детям, открывать им мир науки. Пять лет назад поступила в педвуз и скоро получу диплом бакалавра. Около года назад устроилась на работу по профессии в одну из школ Екатеринбурга. И уже успела разочароваться.

Про маленькую зарплату учителей говорят, кажется, все. Однако многие считают, что учителя отводят свои пять-шесть уроков и свободно идут домой. Поэтому и зарплаты у них соответствующие. Но это далеко не так. Что родители, что обучающиеся позволяют себе писать учителям даже ночью, требуя сиюминутного ответа.

Учителям приходится регулярно задерживаться на работе для заполнения документов и проверки тетрадей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Я работаю за 20 тысяч рублей, а мне постоянно тыкают, что черные прямые джинсы — это не деловой стиль. Я не люблю с кем-то делить рабочий стол. Но мне приходится сидеть на чужом месте, потому что там стоит более-менее нормальный компьютер. Да, на нем старые клавиатура и монитор, время от времени он зависает, но на нем хотя бы можно работать. Потому что за моим столом нет и такого — у мышки при прокрутке колесика вниз страница дергается наверх.

В рабочую ставку учителя входят часы, в которые он ведет уроки, и часы для дополнительной работы с документами. Но, к сожалению, на то количество документов, которое необходимо заполнить учителю (классные журналы, социальные опросы и даже мониторинг социальных сетей обучающихся), не хватает заложенного времени. Поэтому учителя вынуждены постоянно перерабатывать «за бесплатно». Государство давит на администрацию школы, требуя отчетов, а администрация перекладывает это на учителей.

В некоторых школах учителей обязывают проверять социальные сети учащихся Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Во всём виноваты учителя?

Замечаю тенденцию, что на учителей взваливают всё больше ответственности. Даже в летние каникулы, если ребенок попадает в какую-то неприятную ситуацию или совершает противоправные действия, виноватым оказывается классный руководитель. Учителей таскают по заседаниям подразделения по делам несовершеннолетних. В школу приходит большое количество предписаний, проверок. А родителям не выписывают даже штраф.

Учителей всю жизнь учат. Необходимо постоянно повышать квалификацию и подтверждать ее каждые три-пять лет. Проводить показательные уроки, приносить грамоты и сертификаты. Доказывать, что ты за это время еще где-то поучился и прошел дополнительные курсы. Как много у нас профессий, где люди каждые три года должны подтверждать, что они еще могут работать в этой должности?

Вместе с тем многие родители приходят и доказывают учителям, что те чего-то не знают. Я считаю это неадекватным, но, к сожалению, это становится нормой взаимодействия с учителями и классными руководителями.

Нейросети захватывают школы

Сейчас набирает обороты работа с искусственным интеллектом. Некоторые дети, поняв, что можно не думать, а просто списать, начинают переписывать всё подряд, без разбора. Иногда, когда читаешь работы учеников, становится очевидно, что ребенок даже не читал свою работу.

Поверьте, когда на уроке ребенок не может и двух слов связать, а затем выдает произведение искусства, это достаточно странно. учительница из Екатеринбурга

И когда учитель за такую работу ставит соответствующую отметку, ученик приходит домой и жалуется родителям. Какой учитель плохой, как его не любят и специально «валят». Самое печальное в этой ситуации, что почти всегда родители бегут в школу с жалобами на педагогов, ведь их ребенок самый лучший, самый талантливый, а учитель — плохой и бездарный, не любит их ребенка и занижает отметки.

Зовут работать еще во время учебы

Еще во время обучения в университете мне стало понятно, что содержание образовательной программы в вузе не соответствует современной действительности. Будущих педагогов не обучают заполнять документацию, не объясняют, как общаться с проблемными детьми и их родителями. Не показывают, как вести себя на уроке, когда ребенок позволяет себе, например, встать и облить водой соседа по парте.

Не рассказывают, что делать, если в коридоре произошла драка. Особенно если речь идет о старшеклассниках, к которым страшно даже подходить, потому что они на три головы выше.

Молодые педагоги учатся несколько лет, а по факту знаний, необходимых для работы, у них нет. учительница из Екатеринбурга

Начиная с третьего курса нам периодически присылают вакантные места в школах. Директора слезно умоляют студентов пойти работать в школу, когда, например, посреди года у них уволился учитель. На наш открытый вопрос дирекции университета, как же нам быть с учебой и пойдут ли нам навстречу педагоги, ответа нет.

Очень хочется, чтобы в ближайшее время у нас начали уважать педагогов, их труд и время. И возложили хоть капельку той ответственности, которая сейчас лежит на учителях, на родителей обучающихся.