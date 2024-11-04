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Образование тест Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Узнайте, насколько широки ваши познания

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2 комментария

Врач пытается найти зону мозга, в которой прячется гениальность человека. Но прячется она в наших тестах

Ребенок способен за один день задать родителям сотни вопросов. И очень желательно, чтобы у взрослых нашлись ответы. Зато за провалы в нашем тесте вам не придется краснеть перед детьми — напротив, если вы чего-то раньше не знали, то откроете для себя решения самых необычных «почему». На какой стороне вы окажетесь в этот раз — в компании всезнаек или с теми, кому еще многое предстоит узнат об окружающем нас мире?

ТЕСТПройден 60 раз
1 / 10

Можно ли вывихнуть челюсть, зевая?

  • Можно

  • Нельзя

2 / 10

Сколько зубов у самки комара?

  • 10–12

  • 26–30

  • 47–50

  • У комаров нет зубов

3 / 10

Хамелеоны меняют цвет не только когда маскируются — они «перекрашиваются» также в зависимости от времени суток. Теплым днем они нежно-зеленого цвета, при долгом пребывании на солнце становятся темно-бурыми или синевато-черными с голубыми и желтыми пятнами. Какого цвета «ночнушка» хамелеона, когда он встречает утро?

  • Синего

  • Серого

  • Темно-зеленого

  • Желтого

4 / 10

Почему самки богомола откусывают головы самцам после спаривания?

  • В порыве страсти

  • Для развития яиц

  • Потому что он больше не нужен

  • Чтобы не умереть с голоду

5 / 10

Почему чем выше, тем холоднее?

  • Потому что холодный воздух поднимается вверх

  • Потому что теплый воздух не может подниматься высоко

  • Потому что чем выше, тем меньше газов

  • Потому что облака выделяют холод, а земля — тепло

6 / 10

Почему лошади спят стоя?

  • Чтобы всегда быть начеку

  • Они не умеют лежать

  • Их ноги не приспособлены для других вариантов

  • Просто им так удобно

7 / 10

Почему коты «стрекочут», когда видят птиц?

  • Так они подзывают добычу

  • Не могут сдержать гнев и ярость

  • Это предупреждающий звук: внимание, сейчас вылетит кошка!

  • Их переполняет радость: наконец-то они как следует поедят

8 / 10

Почему ноябрь так называется?

  • В честь того самого Ноя

  • В честь древнеримского бога Новэма

  • От латинского слова «novem», что означало «девять»

  • Потому что за ним и новый сезон, и новый год

9 / 10

Что это за бруски перед вами?

  • Заготовки для подков

  • Деньги

  • Долото

  • Палка-копалка

10 / 10

Почему кот сует зад в лицо хозяина?

  • Это такой знак доверия

  • Чтобы показать свое превосходство

  • Зовет играть

  • Это ничего не означает, просто коты — бесцеремонные животные

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Комментарии
2
Гость
1 час
4/10 спасибо 76ру ♥️
Гость
1 час
На эти вопросы даже гений не ответит.
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