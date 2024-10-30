Вы знаете, как правильно ставить ударения, или язык — ваш враг? 10 вопросов для истинных знатоков

Ох уж этот сложный-пресложный русский язык! В нем целая куча правил в написании, а расставить буквы и запятые при диктанте — словно ходьба по минному полю. Ну и сверхзадача — верно озвучить написанное. Пройдите наш непростой тест и проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударения во всех словах.