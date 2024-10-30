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Образование тест Вы знаете, как правильно ставить ударения, или язык — ваш враг? 10 вопросов для истинных знатоков

Вы знаете, как правильно ставить ударения, или язык — ваш враг? 10 вопросов для истинных знатоков

Проверьте, сможете ли вы найти правильные ответы

381
4 комментария

Попробуйте ответить на наши вопросы и не сломать язык

Ох уж этот сложный-пресложный русский язык! В нем целая куча правил в написании, а расставить буквы и запятые при диктанте — словно ходьба по минному полю. Ну и сверхзадача — верно озвучить написанное. Пройдите наш непростой тест и проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударения во всех словах.

ТЕСТПройден 121 раз
1 / 10

Легкий пример из школьного учебника: «В своей работе врачи используют шприцы». Куда поставите ударение?

  • Шпри́цы

  • Шприцы́

2 / 10

С заимствованными словами сложнее. Куда поставите ударение в слове «факсимиле»?

  • Факсимиле́

  • Факси́миле

  • Факсими́ле

3 / 10

А как насчет исконно русских слов? Где ставим ударение в устойчивом словосочетании «косая сажень в плечах»?

  • Саже́нь

  • Са́жень

4 / 10

Как грамотно спросить: «Давай поедем на лифте?»

  • На лифте́

  • На ли́фте

5 / 10

В два ряда — где ударение?

  • Ряда́

  • Ря́да

6 / 10

Про это слово любят спорить, а вы знаете, как правильно произносить «каталог»?

  • Катало́г

  • Ката́лог

7 / 10

«Эта девушка красивее», — как скажете, чтобы не ошибиться?

  • Красиве́е

  • Краси́вее

8 / 10

Вопрос для посетителей кофеен: как вы просите у бариста сделать вам латте?

  • Ла́тте

  • Латте́

9 / 10

А как правильно позвать человека за барной стойкой?

  • Барме́н

  • Ба́рмен

10 / 10

После такого легко может начаться рефлексия и захочется побежать к психологу. Но как сказать ему об этом, чтобы не опозориться?

  • Рефле́ксия

  • Рефлекси́я

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Комментарии
4
Гость
1 час
Да не было просто этой орфоэпии, а не слушал я их вполуха.
Гость
1 час
И так и так правильно.
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