Вы знаете, как правильно ставить ударения, или язык — ваш враг? 10 вопросов для истинных знатоков

Ох уж этот сложный-пресложный русский язык! В нем целая куча правил в написании, а расставить буквы и запятые при диктанте — словно ходьба по минному полю. Ну и сверхзадача — верно озвучить написанное. Пройдите наш непростой тест и проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударения во всех словах.
Легкий пример из школьного учебника: «В своей работе врачи используют шприцы». Куда поставите ударение?
Шпри́цы
Шприцы́
С заимствованными словами сложнее. Куда поставите ударение в слове «факсимиле»?
Факсимиле́
Факси́миле
Факсими́ле
А как насчет исконно русских слов? Где ставим ударение в устойчивом словосочетании «косая сажень в плечах»?
Саже́нь
Са́жень
Как грамотно спросить: «Давай поедем на лифте?»
На лифте́
На ли́фте
В два ряда — где ударение?
Ряда́
Ря́да
Про это слово любят спорить, а вы знаете, как правильно произносить «каталог»?
Катало́г
Ката́лог
«Эта девушка красивее», — как скажете, чтобы не ошибиться?
Красиве́е
Краси́вее
Вопрос для посетителей кофеен: как вы просите у бариста сделать вам латте?
Ла́тте
Латте́
А как правильно позвать человека за барной стойкой?
Барме́н
Ба́рмен
После такого легко может начаться рефлексия и захочется побежать к психологу. Но как сказать ему об этом, чтобы не опозориться?
Рефле́ксия
Рефлекси́я