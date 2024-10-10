Словарь абитуриента: изучили приемную кампанию-2024 и собрали всё, что теперь нужно знать для зачисления в вуз

Абитуриенты сталкиваются с большим количеством непонятным терминов и аббревиатур — расшифровали всё, что нужно знать перед поступлением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году абитуриентам пришлось нелегко. Мало было волнений и бессонных ночей из-за экзаменов, так еще и правила приема в вузы менялись. Приходилось на ходу ориентироваться во всех тонкостях, а заодно вникать, что такое КЦП, БВИ, ДВИ, и в чём разница между проходным и минимальным баллом.

Для всех будущих выпускников, которым предстоит поступать в 2025-м, подготовили простой и наглядный словарь абитуриента. Особая квота и отдельная — это одно и то же? И что теперь будет вместо бакалавриата? Изучили все нововведения и расшифровали непонятные аббревиатуры — пользуйтесь на здоровье.

Бакалавриат и специалитет

В следующем учебном году вузы перестанут набирать бакалавров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Это две формы обучения. Бакалавры учатся 4 года, специалисты — осваивают то или иное направление 5 и более лет. Обратите внимание: сейчас еще можно поступить на бакалавриат в вузы, в которых продолжается набор 2024 года. Но с 2025-го в российской системе высшего образования всё изменится: будет два уровня — высшее образование и специализированное высшее. Сроки обучения останутся такими же, как у бакалавров и специалистов — 4 и 5–5,5 лет соответственно.

Магистратура

После получения диплома студенты могут продолжить образование и пойти в магистратуру — по своей или новой для себя специальности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После бакалавриата или специалитета студенты могут устроиться работать по специальности или пойти на новую ступень и поступить в магистратуру. Можно продолжить образование по своему направлению или сменить сферу: например, выучиться на юриста, а в магистратуру пойти на экономическую специальность.

— Одно образование может дополнять другое либо же представлять собой совершенно отличную область науки. Например, главный редактор популярного издания Ирина Фадюшина получает в ЧелГУ уже третье образование. Сначала она окончила бакалавриат исторического факультета по направлению «Религиоведение», потом магистратуру факультета журналистики. А теперь учится в магистратуре факультета Евразии и Востока по программе «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока», изучает иранистику и занимается анализом образа России в иранских СМИ. Недавно для этих целей она получила стипендию фонда Потанина, которую планирует потратить на путешествие в Иран.

Такой подход расширяет возможности профессионала и обогащает его необходимыми компетенциями. Более полярным выглядит пример одной из выпускниц физического факультета, которая к последнему курсу заинтересовалась психологией и магистратуру окончила уже в институте образования и практической психологии ЧелГУ, — рассказала советник при ректорате ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

Кардинальная смена образовательной траектории вовсе не означает, что предыдущее образование было получено зря. Бакалавриат — это база, где помимо специфических, прикладных дисциплин, тех, которые пригодятся в освоении конкретной профессии, изучаются основы общества, языка, коммуникации, анализа и так далее.

Форма обучения

Дипломы студентов-очников и заочников не отличаются по юридической силе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В российском высшем образовании их три основных: очная, заочная и очно-заочная. Эти варианты отличаются системой получения знаний и взаимодействием между студентами и преподавателями.

Студенты-очники лично посещают пары 5–6 дней в неделю в течение всего учебного года. Заочники — приходят на установочную сессию, плотно учатся 2–3 недели, в конце семестра сдают экзамены. Очно-заочный формат предполагает обучение по вечерам, 2–4 раза в неделю — как правило, чтобы студенты могли совмещать образование и работу.

В последнее время выделяют еще и дистанционную форму — это учеба «на удаленке», с использованием интернет-технологий.

Волны поступления

До 2024 года зачисление обычно проходило в две волны: в первую попадало 80% бюджетных мест, а во вторую добирали оставшиеся 20% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этапы зачисления абитуриентов на основные конкурсные места. В 2024 году такая волна была всего одна. То есть зачисление у олимпиадников, льготников и «обычных» студентов теперь проходит одновременно, но с возможностью дополнительного набора на незакрытые места — скорее всего, именно так будет и в 2025-м году.

Сроки приема документов

В 2024 году у абитуриентов в среднем был месяц на то, чтобы подать документы в интересующий вуз: с 20 июня по 25 июля. Для тех, кто поступает на платной основе, срок почти вдвое больше: с 20 июня по 20 августа.

Важно, что для заочников в этом году «осенней» волны не будет — им тоже важно уложиться в указанные выше сроки.

Сроки приема документов для поступающих на платной и бесплатной основе отличаются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Способ подачи документов

В 2024 году появился дополнительный способ — через МФЦ. Также документы можно подать лично в приемной комиссии вуза или направить по почте, загрузить на официальном сайте вуза или дистанционно через «Госуслуги».

Минимальный балл ЕГЭ для поступления

Если выпускник сдал ЕГЭ на балл ниже минимального, в учебном заведении не имеют права зачислить такого абитуриента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пороговый минимум баллов, который необходимо набрать по каждому предмету, чтобы подать документы в вуз. Если выпускник получит меньше — в учебном заведении не имеют права принять у такого абитуриента документы. Минимальный порог ежегодно утверждает Рособрнадзор. Вузы имеют право установить свой внутренний минимальный балл ЕГЭ, по которому готовы принимать документы — главное, чтобы он был не ниже государственного. Иногда разница может быть буквально в пару баллов, иногда — больше десятка.

— В 2024 году минимальный балл ЕГЭ по русскому языку в нашем вузе составил 42 балла (при установленном Рособрандзором пороге в 36 баллов), по математике — 39 баллов (государственный минимум — 27 баллов), по физике — 39 (против 36), по литературе — 40 (против 32), по иностранному языку — 30 баллов (против 22), — рассказали в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого.

Проходной балл

Это сумма баллов за все экзамены у самого «слабого» абитуриента, зачисленного в прошлом году. Проходной балл устанавливается свой в каждом вузе для каждой конкретной специальности. Обычно это трехзначное число.

— Каждый год проходные баллы меняются, так как зависят от конкурса, количества бюджетных мест, от результатов ЕГЭ поступающих. Но закономерности сохраняются: чем больше абитуриентов претендуют на бюджетное место, тем выше проходные баллы. В нашем вузе на гуманитарные направления подготовки и профили сохраняются более высокие проходные значения, от 218 до 252 баллов, на инженерные, социально-экономические, естественно-математические — от 170 до 190 баллов), — отметили в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Ранжированный конкурсный список

Раньше вузы обновляли конкурсные списки несколько раз в сутки, с 2024 года — ежечасно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рейтинг абитуриентов по баллам за экзамены и индивидуальные достижения. Чем выше позиция — тем больше шансов на зачисление. По регламенту такие списки вузы могли обновлять по своему усмотрению, от пяти раз в сутки. С 2024 года по новым правилам информация должна меняться ежечасно, так что абитуриенты могут наблюдать за своим рейтингом практически в режиме онлайн.

Индивидуальные достижения

Особые достижения, за которые абитуриент может получить до 10 баллов в дополнение к результатам ЕГЭ. За что именно поощрять, каждый вуз определяет самостоятельно. Это могут быть призовые места за школьные олимпиады и конкурсы, медаль за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство или написанное на отлично итоговое сочинение.

В 2024 году к рекомендованному списку добавились:

медаль «За особые успехи в учении» I или II степени;

высокие спортивные достижения: обладание статуса чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы, статус чемпиона России и обладателя кубка России;

прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в вооруженных силах РФ;

пребывание в добровольческих формированиях в ходе СВО.

КЦП (контрольные цифры приема)

Контрольные цифры приема показывают общее количество бюджетных мест на интересующую специальность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Это количество бюджетных мест на конкретную специальность. Сюда входят и целевики, и льготники, и те, кто идут по общему конкурсу. Как правило, приоритет такой: сначала зачисляют поступающих по особым и отдельным квотам (дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны боевых действий, дети военных и т. д.), далее на очереди — целевики, затем — победители и призеры олимпиад, и только после этого, если места остались, на них могут претендовать все остальные, кто поступает по результатам ЕГЭ. Отслеживать свои шансы попасть в заветные КЦП абитуриенты могут по опубликованным конкурсным спискам.

— Зачисление по квотам происходит раньше, поэтому совет для абитуриентов: не паниковать. Даже после издания приказов ребята-льготники могут отчислиться и забрать документы в силу разных причин. Чаще всего освобождаются и переходят в общий конкурс места, выделенные на целевые квоты: многие абитуриенты еще не определились с направлением подготовки, а тем более с местом работы. Так что не торопитесь забирать документы, если остались «за чертой» бюджета — ситуация может поменяться очень быстро. Стоит постоянно отслеживать рейтинговые списки — они обновляются каждый час. В ЧелГУ, например, списки еще и маркированы цветом: можно видеть, кто рекомендован к зачислению, а кто может быть зачислен в случае освобождения бюджетного места. Наличие в этом случае оригинала документов или галочки на Госуслугах для этих ребят обязательно, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева.

Особая квота

На льготное обучение принимают детей-сирот или детей с инвалидностью — для таких абитуриентов выделяется минимум 10% бюджетных мест. В 2024 году по квоте без экзаменов также имели право поступить:

Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

дети медицинских работников, умерших из-за COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей — если поступают на программы медицинского и фармацевтического образования;

дети участников СВО, погибших, получивших увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы;

дети участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества.

Также без вступительных экзаменов могут поступать призеры и победители школьных олимпиад из перечня РСОШ.

Отдельная квота

Абитуриентам, поступающим по отдельной квоте, достаточно преодолеть минимальный порог баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Введена в 2022 году для детей военнослужащих, участвовавших в СВО. Им для поступления надо сдать ЕГЭ или внутренние экзамены в вуза, но при этом достаточно преодолеть минимальный порог баллов. В 2024 году на льготу могут также рассчитывать:

участники СВО;

призванные на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, заключившие контракт о добровольном участии в СВО;

участники СВО со стороны вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года;

дети категорий, которые указаны выше;

дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Целевая квота

Это обучение в вузе по направлению работодателя. Студент обучается бесплатно, но затем должен отработать не менее трех лет по специальности на предприятии, с которым заключил договор. Причем с этого года выпускники школ могут выбрать будущего работодателя не только из своего региона, но и по всей стране. Среди целевиков проводится отдельный конкурс на выделенные для них места.

Направление подготовки и приоритет зачисления

Сейчас абитуриент имеет право подать заявление в пять учебных заведений, выбрав в каждом не больше 5 специальностей (раньше разрешалось 10). Но важно учитывать, что многие вузы устанавливают лимит всего в три направления, чтобы будущие студенты не распылялись и более взвешенно подошли к выбору.

Мало указать интересующие специальности, нужно в буквальном смысле расставить приоритеты. Если по конкурсу человек пройдет на несколько направлений, то зачислят его на первое в списке.

Статус вуза

Университет, институт, академия — в чём именно разница, знают не все Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При выборе вуза многие обращают внимание, какие именно «регалии» и формулировки скрываются в его названии. Выбрать обычный университет или федеральный? А может, национальный исследовательский? Что престижнее — академия или институт?

Университет — вуз-многостаночник, который дает высшее и послевузовское профессиональное образование по широкому кругу специальностей (не менее семи).



Федеральный университет — это вуз-гигант федерального округа, нередко в него входит несколько вузов. А вот слово государственный в названии вуза указывает лишь на то, что это университет с госфинансированием, а не частное учебное заведение.

Национальный исследовательский университет (НИУ) — эту категорию присваивают на конкурсной основе вузам, которые одинаково эффективно ведут и образовательную, и научную деятельность.

Академия — вуз, где готовят кадры в рамках одного направления (в области экономики, юриспруденции, сельского хозяйства и т. д.).