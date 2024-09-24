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Образование «Какие знания получим?»: в школе в Ярославской области дети два года учатся без учителя по математике

«Какие знания получим?»: в школе в Ярославской области дети два года учатся без учителя по математике

Преподавателя нет у восьмиклассников

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Ученики 8-го класса два года учились без преподавателя по алгебре и геометрии

В Ярославской области дети два года учатся без учителя по математике. Речь идет про рыбинскую общеобразовательную школу № 1. О проблеме губернатору региона сообщили встревоженные родители.

— У нас ребенок учится в МОУ СОШ № 1 Рыбинска. Сейчас перешли в 8-й класс. Второй учебный год нет учителя по математике! — написал Олег Кудрявцев 19 сентября в соцсетях Михаила Евраева. — Безобразие со стороны руководства школы и Департамента образования города Рыбинска. Какие знания мы получим? Как закрывается учебный процесс? Прошу разобраться.

В администрации Рыбинска прокомментировали ситуацию с отсутствием учителя по математике у учеников среднего звена. По данным властей, проблема решается, преподаватель уже найден.

— Как информируют специалисты департамента образования, вопрос, связанный с преподаванием алгебры, геометрии и теории вероятности и статистики в 8-м классе находится на особом контроле администрации СОШ № 1. В настоящий момент учитель (имеющий образование, соответствующее предмету) найден, он проходит процедуру трудоустройства, — ответили в администрации Рыбинска.

Теперь новому учителю предстоит скорректировать учебную программу так, чтобы восполнить с восьмиклассниками пропущенный материал.

— Администрацией школы предусмотрена корректировка расписания. Планируемая дата начала работы в СОШ № 1 — 30 сентября 2024 года, — добавили в администрации Рыбинска.

В школе также подтвердили эту информацию.

— Преподаватель по математике найден, в ближайшее время он выйдет на работу, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU директор рыбинской школы № 1 Юлия Треничева.

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