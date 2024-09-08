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Образование тест Русский забыли? Каждый второй не справится с этим тестом на грамотность

Русский забыли? Каждый второй не справится с этим тестом на грамотность

Сейчас проверим, кто школу прогуливал

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Проверим, на какую оценку вы пройдете наш тест

Если вы читаете эту строчку, значит, вы знаете русский язык. Но вот насколько хорошо вы его помните — сейчас узнаем. В честь Международного дня грамотности мы подготовили для вас тест, который определит, кто здесь настоящий грамотей, а кому пора снова отправиться в школу. Двойные листочки достали? Тогда начинаем!

ТЕСТПройден 100 раз
Тест по русскому языку
1 / 10

Как правильно пишется это слово?

  • Кардинальный

  • Координальный

  • Кординальный

  • Каординальный

2 / 10

Это слово без проблем напишет любой юрист. А вы?

  • Апеляция

  • Апелляция

  • Аппеляция

  • Аппелляция

3 / 10

Если мужчина скрытно разглядывал людей из окна, то делал он это…

  • Из под тишка

  • Изподтишка

  • Из-под тишка

  • Исподтишка

4 / 10

Вспомните, как пишется этот союз

  • Не то, чтобы

  • Не то, что бы

  • Не то чтобы

  • Не то что бы

5 / 10

Этим предметом мы пользуемся на кухне постоянно, а как он пишется?

  • Дуршлак

  • Дуршлаг

  • Дурсшлаг

  • Дуршслак

6 / 10

До Нового года еще далеко, но уже хочется приготовить…

  • Винигред

  • Винегрет

  • Венигрет

  • Венигред

7 / 10

«У него непонятный по(…)черк» — какую букву нужно здесь добавить?

  • Нужна буква «д»

  • Нужна буква «т»

  • Ничего не надо добавлять

8 / 10

Как правильно называется этот процесс?

  • Время препровождение

  • Времяприпровождение

  • Времяпрепровождение

  • Время припровождение

9 / 10

Ответьте, как правильно писать это словосочетание?

  • ни то, ни се

  • ни то не се

  • не то ни се

  • ни то ни се

10 / 10

Как правильно написать слово, которое означает музыкальное сопровождение?

  • Акомпанемент

  • Аккомпанемент

  • Акампанемент

  • Аккомпонемент

Тест на грамотность в честь дня грамотности. Пройдите этот тест без ошибок

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