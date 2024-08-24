Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

День знаний уже скоро — и перед тем, как колонны школьников с цветами и шариками отправятся на первый урок, давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку. В этом тесте мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?
В каком слове не допущена ошибка в образовании формы?
- В магазине мы купили сразу пять КОЧЕРЕГ
- Я приготовила твои любимые пирожки с ПОВИДЛОЙ
- Оказалось, что рост Славы 175 сантиметров, а Боря выше НЕГО еще на пять сантиметров.
- Мы с Викой встречаемся в 10 вечера в АЭРОПОРТЕ
Сразу … в город Света побежала в банк. Как правильно пишется нужное слово?
- По приезду
- По приезде
- Поприезду
- По-приезде
Правильно ли написано слово, означающее возглас, выражающий хвалу в богослужении?
- Да, всё правильно
- Нет, правильно — алиллуйа
- Нет, правильно — аллилуйя
- Нет, правильно — алиллуйя
Какое слово написано без ошибок?
- Птице-фабрика
- Эконом-класс
- Жар-птица
- Ядо-химикат
Исключите лишнее слово, чтобы исправить лексическую ошибку:
Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
- Объективной
- Времени
- Широко
- Психологии
Как правильно пишется это слово?
- Трансцинтдентный
- Трансциндентный
- Трансцендентный
- Трансцентдентный
Наша … занимает третье место по поставкам малахита в мире. Какое слово сюда подходит?
- Компания
- Кампания
- Можно и так, и так
В каком слове ударение стоит неправильно?
- ассиметрИя
- знАмение
- слИвовый
- ходатАй
Какое из этих слов — женского рода?
- Тапка
- Цунами
- Жюри
- Бариста
И напоследок — правильно ли написано это слово?
- Слово написано правильно
- Нет, нужно писать так — имунодефицит
- Нет, нужно писать так — иммунодефицит
- Нет, нужно писать так — иммунодифицит