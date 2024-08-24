Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

День знаний уже скоро — и перед тем, как колонны школьников с цветами и шариками отправятся на первый урок, давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку. В этом тесте мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?

