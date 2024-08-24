НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

зап.

 755мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Красивая дача без усилий
Судьба легендарных кинотеатров
Афиша «Пира на Волге»
Угадываем предметы из СССР
Бунт в волгоградской колонии
Сколько бункеров в Ярославле
Вырастила овощи-гиганты
Дефицит квартир в аренду
Попали в плен
Изменят маршруты транспорта
Образование Полезные тесты тест Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Попробуйте ответить на десять вопросов без единой ошибки

291
1 комментарий
Школьники пройдут этот тест, даже учебник не открывая

День знаний уже скоро — и перед тем, как колонны школьников с цветами и шариками отправятся на первый урок, давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку. В этом тесте мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?

ТЕСТПройден 34 раза
1 / 10
В каком слове не допущена ошибка в образовании формы?
  • В магазине мы купили сразу пять КОЧЕРЕГ
  • Я приготовила твои любимые пирожки с ПОВИДЛОЙ
  • Оказалось, что рост Славы 175 сантиметров, а Боря выше НЕГО еще на пять сантиметров.
  • Мы с Викой встречаемся в 10 вечера в АЭРОПОРТЕ
2 / 10
Сразу … в город Света побежала в банк. Как правильно пишется нужное слово?
  • По приезду
  • По приезде
  • Поприезду
  • По-приезде
3 / 10
Правильно ли написано слово, означающее возглас, выражающий хвалу в богослужении?
  • Да, всё правильно
  • Нет, правильно — алиллуйа
  • Нет, правильно — аллилуйя
  • Нет, правильно — алиллуйя
4 / 10
Какое слово написано без ошибок?
  • Птице-фабрика
  • Эконом-класс
  • Жар-птица
  • Ядо-химикат
5 / 10
Исключите лишнее слово, чтобы исправить лексическую ошибку:

Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
  • Объективной
  • Времени
  • Широко
  • Психологии
6 / 10
Как правильно пишется это слово?
  • Трансцинтдентный
  • Трансциндентный
  • Трансцендентный
  • Трансцентдентный
7 / 10
Наша … занимает третье место по поставкам малахита в мире. Какое слово сюда подходит?
  • Компания
  • Кампания
  • Можно и так, и так
8 / 10
В каком слове ударение стоит неправильно?
  • ассиметрИя
  • знАмение
  • слИвовый
  • ходатАй
9 / 10
Какое из этих слов — женского рода?
  • Тапка
  • Цунами
  • Жюри
  • Бариста
10 / 10
И напоследок — правильно ли написано это слово?
  • Слово написано правильно
  • Нет, нужно писать так — имунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодифицит

ПО ТЕМЕ
Тест Тесты Русский Русский язык Правила Школьные знания Сложный тест Тест по русскому языку Школа Образование Развлечение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
24 августа 2024, 12:42
Зайдите в любой торговый центр. Там больше половины вывесок на проклятом вражеском языке. Мы провалили тест на уважение к своему языку. Нужно законодательно запретить использование в вывесках, рекламе любого иностранного языка.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление