На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

Круглые отличники на месте? Если вы всегда гордились пятерками в дневнике, то пришла пора проверить, как хорошо вы помните школьную программу. А поможет в этом наш тест. Сможете ответить на десять вопросов по разным школьным предметам, ни разу не ошибившись?

