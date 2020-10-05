А ковид у вас почём? Во сколько обошлась пандемия экономике (безработных стало больше на целую Казань)

Бюджетную поддержку в «ФИНАМ» предварительно оценивают в 3,9% ВВП — это около 4 триллионов рублей. Михаил Задорнов пояснил, что те меры, которые были приняты правительством, касались базовых секторов: поддержка автокомплекса, строительного комплекса, поддержка семей с детьми — все эти меры уже были так или иначе отработаны в предыдущие кризисы, так что реализовали их, по его мнению, быстро и правильно.



— Я не сторонник раздачи массово денег населению и бизнесу, к которому призывали многие экономисты, сравнивая нас с Германией, Францией или США. Для меня странно, почему нас сравнивают именно с этими странами, поскольку по уровню доходов и уровню развития мы должны себя сравнивать с Турцией, Бразилией и хотя бы Восточной Европой, — заметил Михаил Задорнов. — Поверьте, ни одна из этих стран больше, чем мы, в процентах к ВВП не оказывала поддержку. Нам, конечно, хотелось бы сравнивать себя с Германией, но, к сожалению, пока рано.



Впрочем, добавил президент банка «Открытие», серьёзные просчёты в действиях властей всё же были. В частности, перечень пострадавших отраслей бизнеса составлялся медленно и в него попали не все компании — просто потому, что в предоставлении помощи правительство опиралось на данные об основном виде деятельности компаний, которое могло не совпадать с реальными. В результате многие компании положенной им поддержки просто не получили.



Накроет ли экономику «вторая волна»



С начала сентября ситуация в мире снова начала ухудшаться, и некоторые страны вновь вводят ограничения. Хотя пока масштабные меры в виде общенационального карантина принял только Израиль — большинство стран стараются избежать ещё одного потрясения для экономики. Ольга Беленькая отметила, что пока не ожидает повторения весеннего сценария — да и испытания вакцин от коронавируса вышли на третью фазу, и велика вероятность, что какие-то из них успеют опередить «вторую волну» и выйти на рынок, сохранив в мире спокойствие — хотя бы экономическое.