Оформляйте правильно: на что и как потратить материнский капитал

В 2021 году материнский капитал увеличится. На первого ребенка он составит 483 882 рубля, на второго — до 639 432 рублей. Есть и другие изменения в программе маткапитала, которые произошли уже в этом году. Разбираемся, что поменялось и на что можно потратить деньги, которые государство дает детям.
С 15 апреля сертификат оформляется автоматически: информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте пенсионного фонда России или портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.
Есть всего шесть вариантов распоряжения маткапиталом: покупка жилья, его строительство или реконструкция, образование детей, пенсия мамы, адаптация детей-инвалидов и ежемесячная выплата на второго ребенка до трех лет. Обсуждается еще два возможных варианта потратить его: на автомобиль или ремонт.
Улучшение жилищных условий
Чтобы потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий (покупку, реконструкцию, строительство жилья), нужно обратиться в любое отделение ПФР (не обязательно по месту регистрации) или МФЦ, можно подать заявление в личном кабинете или сразу в банке, куда вы обращаетесь за ипотекой (или где уже выплачиваете ее). Последнее — нововведение 2020 года, так можно сделать с апреля. Правда, в программе участвуют не все банки, проверить, работает ли по такой схеме ваш, можно на сайте ПФР.
Помимо заявления понадобятся паспорт и заполненный специальный бланк сведений к заявлению. Сведения, которые вы будете указывать, зависят от способа улучшения жилищных условий: это могут быть данные договора купли-продажи, долевого строительства, информация о принадлежащем вам земельном участке и проведенных на нем работах по строительству или реконструкции и так далее. Реконструкция, кстати, подойдет не любая, а только та, в результате которой увеличивается площадь жилья. Причем увеличение должно быть не меньше определенного размера (его устанавливают местные власти).
Важная деталь: оформить приобретенное, построенное или реконструированное с использованием средств материнского капитала жилье придется в общую собственность владельца сертификата, его супруга и всех детей с определением размера долей по соглашению.
Образование
Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было предоставить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Сейчас заключено всего 300 с учебными организациями в 75 регионах России, планируется более полутора тысяч. Проверить, входит ли в текущий список интересующее вас учебное заведение, можно здесь.
Пенсия мамы
Получать деньги можно тремя вариантами: в виде срочной пенсионной выплаты продолжительностью не менее 10 лет, пожизненной накопительной пенсии (сумму рассчитают исходя из возраста дожития) или единовременной выплаты. Последнее возможно, если размер накопительной пенсии не более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости.
Чтобы потратить маткапитал на мамину пенсию, достаточно написать заявление в МФЦ, отделении ПФР или в личном кабинете. Если передумаете — такое решение можно будет отменить, пока пенсию не назначили. Для этого нужно направить в территориальный орган пенсионного фонда России заявление об отказе от направления средств маткапитала или его части на формирование будущей пенсии.
Адаптация ребенка-инвалида
Это, пожалуй, самый сложный способ использования маткапитала. Прежде чем идти в отделение пенсионного фонда, нужно сначала получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, потом пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. Если товар или услуга приобретены, то нужно обратиться в районное управление социальной защиты, чтобы получить акт проверки для предоставления в ПФР. В конце концов на руках у родителей должны быть следующие документы помимо заявления и паспорта: сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата в кредитной организации.
При этом потратить деньги можно не на любой товар или услугу, а только на те, что входят в список, утвержденный специальным распоряжением правительства. Средства материнского капитала нельзя направить на услуги и товары, которые по закону должны быть предоставлены инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.
Путинское пособие на второго ребенка
Ежемесячная выплата на второго ребенка из средств материнского капитала, прозванная в народе путинским пособием, назначается на детей до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране в 2020 году — 11 004 рубля. Каждый год право на нее нужно подтверждать — она полагается только семьям, в которых ежемесячный доход на человека меньше двух прожиточных минимумов. Планка зависит от региона (в каждом свой прожиточный минимум), в среднем по стране она составляет 24 260 рублей на каждого члена семьи, включая ребенка. При расчете дохода учитываются не только зарплаты и пенсии, но и все пособия, стипендии и алименты. Раньше среди прочих пособий учитывалось и путинское, которое выплачивалось за предыдущий год, из-за чего родители лишались повторного назначения пособия. В нынешнем году эту несправедливость устранили.
Если вы сложили все полученные за год деньги, разделили их на 12 месяцев, а полученную сумму — на всех членов семьи, и получилось меньше двух прожиточных минимумов вашего региона, можете подавать документы на выплату. Понадобятся паспорт, заявление, свидетельства о рождении детей (или документы, подтверждающие опеку), реквизиты, справки о доходах всех членов семьи. Опекунам также понадобится разрешение на трату маткапитала органа опеки. Если кто-то из членов семьи на принудительном лечении, лишен свободы или заключен под стражу, лишен родительских прав или ограничен в них — это надо подтвердить документами, чтобы его доходы не учитывались. Подробнее о том, как оформить путинские пособия, можно прочитать в этом материале.
Прежде чем оформлять выплату, стоит подумать о своих планах на материнский капитал — с каждым месяцем его сумма будет уменьшаться на размер выплаченного пособия. То есть потратить потом эти деньги на покупку жилья или обучение ребенка вы уже не сможете. Аналогичное пособие на первого ребенка пока платится из средств бюджета.
Ремонт и автомобиль
В последнее время обсуждается идея расширить возможности распоряжения материнским капиталом. Такие инициативы действительно есть. Идея с тратой маткапитала на ремонт жилья принадлежит ОНФ. Совсем недавно организация направила предложение в правительство. Но пока его еще не одобрили, и законы соответствующие не приняли. А если и соберутся принимать, то его будут дорабатывать. Как ранее объяснила Сети городских порталов эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, нужно будет регламентировать порядок ремонта, создать реестр операторов и прописать варианты того, что можно отремонтировать. Одним словом, даже если законопроект разработают и примут, купить обои за счет маткапитала вряд ли получится.
Татьяна Буцкая — эксперт ОНФ, учредитель и председатель Совета матерей России.
Что касается инициативы тратить маткапитал на покупку авто, то она продвинулась немного дальше — даже законопроект соответствующий внесен в Госдуму. В пояснительной записке к нему говорится, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей.
— Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей, — объясняют авторы законопроекта.
Естественно, с покупкой авто тоже всё будет непросто. Во-первых, его нужно будет купить в общую собственность детей, во-вторых, авто должно стоить не больше миллиона, в-третьих, если в течение трех лет продать автомобиль — деньги за него нужно будет вернуть обратно. Есть еще ограничения по мощности двигателя (не больше 125 л. с.) и количеству пассажирских мест (не меньше 3).
Само наличие законопроекта, впрочем, еще ни о чем не говорит — лежит он в Госдуме с октября 2019 года. Правда, в этом году появились новые сторонники у этой идеи — ее поддержал Минпромторг.