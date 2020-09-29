Переход на карты «Мир» снова перенесли

С 1 октября все пенсии и пособия должны были приходить только на карты «Мир», но Центробанк снова отложил это нововведение. Старыми картами платежных систем Visa и MasterCard можно будет пользоваться до конца года, а новые правила вступят в силу с 1 января.



— Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты «Мир» и уже ими пользуются, но есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно, и банки смогут выполнить все свои обязательства, — объяснили в Центробанке.