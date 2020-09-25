И тут COVID: почему в Ярославской области цены выросли больше, чем у соседей

— Как правило, в августе мы покупаем уже отечественные картошку, свеклу и морковь. Но из-за более поздних посевных сроков региональные производители к этому времени ещё не завершили уборочную кампанию. И это отразилось на ценах. Подорожание импортных фруктов связано с ослаблением рубля в июле и августе, — прокомментировал новшество управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.



Подорожание доллара и евро привело к росту цен и на непродовольственные товары. Отдельно эксперты отметили подорожание чистящих и моющих средств. Рост цен на них обусловлен повышенным спросом в период пандемии.



Среди услуг банкиры выделили подорожание страховых и фитнес-услуг. К росту цен на первые привело вступление в силу новых правил расчета стоимости полисов ОСАГО. А стоимость услуг в спортивных центрах эксперты связали с тем, что теперь им приходится дополнительно тратиться на защиту посетителей от коронавируса: вырос расход дезинфицирующих средств.



Напомним, ярославские областные депутаты на днях обсудили возможность заморозки тарифов на коммунальные услуги, но большинство оказались против этого.