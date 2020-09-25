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И тут COVID: почему в Ярославской области цены выросли больше, чем у соседей

Эксперты проаназировали ситуацию и вынесли свой вердикт о происходящем

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Ярославская область лидирует по росту цен в ЦФО

Ярославская область лидирует по росту цен в ЦФО

Инфляция в Ярославской области обогнала соседние регионы

Инфляция в Ярославской области выше, чем в среднем по России и ЦФО. К такому выводу пришли эксперты ярославского отделения Банка России, проанализировав данные за август. В среднем в России инфляция в последний летний месяц была зафиксирована на уровне 3,6%, в ЦФО — 3,4%. А в Ярославской области — 4,6%. Причем за месяц рост цен еще ускорился (в июле инфляция составляла 4,4%). Почему цены на товары и услуги так взлетели?

Одна из причин — в том, что в этом году у нас запоздал урожай своих овощей. И нам пришлось дольше есть импортные продукты.

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— Как правило, в августе мы покупаем уже отечественные картошку, свеклу и морковь. Но из-за более поздних посевных сроков региональные производители к этому времени ещё не завершили уборочную кампанию. И это отразилось на ценах. Подорожание импортных фруктов связано с ослаблением рубля в июле и августе, — прокомментировал новшество управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Подорожание доллара и евро привело к росту цен и на непродовольственные товары. Отдельно эксперты отметили подорожание чистящих и моющих средств. Рост цен на них обусловлен повышенным спросом в период пандемии.

Среди услуг банкиры выделили подорожание страховых и фитнес-услуг. К росту цен на первые привело вступление в силу новых правил расчета стоимости полисов ОСАГО. А стоимость услуг в спортивных центрах эксперты связали с тем, что теперь им приходится дополнительно тратиться на защиту посетителей от коронавируса: вырос расход дезинфицирующих средств.

Напомним, ярославские областные депутаты на днях обсудили возможность заморозки тарифов на коммунальные услуги, но большинство оказались против этого.

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