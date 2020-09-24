Мы просто напомнить: какие коронавирусные «плюшки» сохранятся до конца года

С 1 октября перестает действовать часть коронавирусных послаблений и мер поддержки. Выплаты, которые полгода продлевались автоматически, теперь придется снова продлевать самостоятельно, а безработные родители лишатся «коронавирусных» доплат к пособию. С учетом того, что некоторые меры поддержки продлевают от месяца к месяцу, есть основания полагать, что часть из них продолжит действовать и дальше, но официальных решений на этот счет пока нет. Однако некоторые коронавирусные «плюшки» пока остаются с нами — до конца этого года.
Биржа труда онлайн
До конца года действуют временные правила дистанционной регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных. Заявление в электронной форме заполняется в личном кабинете общероссийской базы вакансий «Работа в России» или на Госуслугах. Данные о зарплате за последние три месяца, которые нужны для расчета пособия по безработице, служба занятости запрашивает в ПФР самостоятельно.
Больничный по МРОТ
Обычно больничный рассчитывается на основе официальной зарплаты сотрудника, но на период распространения коронавируса появилась дополнительная опция — если сумма больничного не дотягивает до минимального размера оплаты труда, то ее увеличивают. Правда, это не значит, что
Запрет на пени за долги по коммуналке
Это касается всей коммуналки — газа, электричества, тепла, воды, управления многоквартирным домом, капитального ремонта. Неустойки, штрафы и пени нельзя начислять с 6 апреля этого года до 1 января 2021 года.
— Если решение о взыскании неустойки принимается судом до 1 января 2021 года, то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля 2020 года, — говорится в разъяснениях верховного суда.
То есть неустойку взыскать могут, но только набежавшую до момента вступления в силу постановления правительства. Или после того, как мораторий закончится, если вы не заплатите все, что просрочили до 1 января.
Мораторий на поверки счетчиков
Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, без всяких там пеней и штрафов, как следует из предыдущего пункта. Росстандарт на всякий случай предупреждает о возможных мошеннических действиях: информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами — ложная.
Автоматическое продление прав и паспортов
Тут интересно. Действовать просроченные права будут до конца года, но только если просрочились они с 1 февраля по 15 июля. А если 16 июля — то все, нужно обновлять. Та же история и с паспортами. Сначала документы продлили только до 15 июля, но потом, чтобы не создавать ажиотажа, увеличили этот срок до конца года. Из разъяснений МВД следует, что получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется.