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Мы просто напомнить: какие коронавирусные «плюшки» сохранятся до конца года

Пособия закончились, но на некоторую выгоду еще можно рассчитывать

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Большинство мер поддержки были рассчитаны на несколько месяцев, а с начала эпидемии прошло уже полгода

Большинство мер поддержки были рассчитаны на несколько месяцев, а с начала эпидемии прошло уже полгода

С 1 октября перестает действовать часть коронавирусных послаблений и мер поддержки. Выплаты, которые полгода продлевались автоматически, теперь придется снова продлевать самостоятельно, а безработные родители лишатся «коронавирусных» доплат к пособию. С учетом того, что некоторые меры поддержки продлевают от месяца к месяцу, есть основания полагать, что часть из них продолжит действовать и дальше, но официальных решений на этот счет пока нет. Однако некоторые коронавирусные «плюшки» пока остаются с нами — до конца этого года.

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До конца года действуют временные правила дистанционной регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных. Заявление в электронной форме заполняется в личном кабинете общероссийской базы вакансий «Работа в России» или на Госуслугах. Данные о зарплате за последние три месяца, которые нужны для расчета пособия по безработице, служба занятости запрашивает в ПФР самостоятельно.

Больничный по МРОТ

Обычно больничный рассчитывается на основе официальной зарплаты сотрудника, но на период распространения коронавируса появилась дополнительная опция — если сумма больничного не дотягивает до минимального размера оплаты труда, то ее увеличивают. Правда, это не значит, что 12 300 рублей вам заплатят за неделю — такая сумма полагается за месяц. Если вы были на больничном меньше, то МРОТ разделят на количество рабочих дней в месяце, а полученный результат умножат на количество дней, которые вы провели на больничном.

Запрет на пени за долги по коммуналке

Это касается всей коммуналки — газа, электричества, тепла, воды, управления многоквартирным домом, капитального ремонта. Неустойки, штрафы и пени нельзя начислять с 6 апреля этого года до 1 января 2021 года.

— Если решение о взыскании неустойки принимается судом до 1 января 2021 года, то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля 2020 года, — говорится в разъяснениях верховного суда.

То есть неустойку взыскать могут, но только набежавшую до момента вступления в силу постановления правительства. Или после того, как мораторий закончится, если вы не заплатите все, что просрочили до 1 января.

Мораторий на поверки счетчиков

Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, без всяких там пеней и штрафов, как следует из предыдущего пункта. Росстандарт на всякий случай предупреждает о возможных мошеннических действиях: информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами — ложная.

Автоматическое продление прав и паспортов

Тут интересно. Действовать просроченные права будут до конца года, но только если просрочились они с 1 февраля по 15 июля. А если 16 июля — то все, нужно обновлять. Та же история и с паспортами. Сначала документы продлили только до 15 июля, но потом, чтобы не создавать ажиотажа, увеличили этот срок до конца года. Из разъяснений МВД следует, что получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется.

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