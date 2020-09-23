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Путин предложил увеличить пособия на детей от 3 до 7 лет

Президент также попросил предусмотреть дополнительную поддержку для малоимущих семей

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Президент попросил учесть возможность увеличения выплат в бюджете на 2021 год

Президент попросил учесть возможность увеличения выплат в бюджете на 2021 год

Владимир Путин сегодня во время встречи с сенаторами поручил предусмотреть в следующем году возможность увеличения пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет. Он также анонсировал дополнительные меры поддержки для малоимущих семей.

— Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, — заявил президент.

Пособие на детей от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума появилось в этом году. Его анонсировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Пособие начали начислять с января, а первые выплаты семьи получили в июне. Сейчас малоимущие родители получают на каждого ребенка от 3 до 7 лет половину прожиточного минимума в своем регионе. В среднем по стране сумма составляет 5500 рублей. В Министерстве труда и социальной политики уже обсуждают поправки в закон, которые позволят ее увеличить.

В Ярославле ещё в 2018 году ввели термин «малоимущность», по которому смотрят, является ли семья нуждающейся или нет.

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