Путин предложил увеличить пособия на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин сегодня во время встречи с сенаторами поручил предусмотреть в следующем году возможность увеличения пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет . Он также анонсировал дополнительные меры поддержки для малоимущих семей.



— Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, — заявил президент.

