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В Ярославскую область прислали 2,3 миллиарда рублей: на что потратят деньги

Депутаты уже распределили всю сумму

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Депутаты определили, на что потратят крупный транш от федералов

Депутаты определили, на что потратят крупный транш от федералов

В Ярославскую область прислали 2,3 миллиарда рублей: на что потратят

В ярославский региональный бюджет от федералов пришло 2,3 миллиарда рублей. В Москве сказали — держите безвозмездно. И местные не стали отказываться от транша. Депутаты областной думы сегодня собрались и решили, на что потратят эти деньги.

— Региональный бюджет сегодня нацелен на решение острых социальных вопросов и проблем бизнеса, — заявил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Больше всего денег из этого транша — 800 миллионов рублей — пойдут на пособия безработным; 556 миллионов рублей — на пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет; 277 миллионов рублей — на выплаты для медиков и соцработников, которые помогали заболевшим коронавирусом; 172 миллиона рублей — на школьное питание для учеников 1–4 классов. Ещё почти 500 миллионов рублей потратят на различные пособия и дотации.

Напомним, годовой бюджет Ярославской области составляет порядка 70 миллиардов рублей.

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